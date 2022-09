– Regjeringen har mistet kontroll

Skattekutt for britene har vært mantraet til Storbritannias nye konservative statsminister, Liz Truss, som har varslet dette grepet for å få fart på den britiske økonomien. Men reaksjonen fra markedet var neppe som ventet, og mandag falt det britiske pundet til et historisk lavt nivå mot dollaren. At pundet faller vil bety enda høyere priser for briter som allerede sliter med rekordhøye levekostnader, og det går mot en knallhard vinter økonomisk for britene.

Den turbulente starten for statsminister Liz Truss kommer idet Labour nå kan notere seg en ledelse foran De konservative på 17 prosentpoeng – den største ledelsen på over to tiår. Målingen fra YouGov ble publisert mens partiet holder landsmøte i Liverpool.

Skattelette bekymrer

Så hva har skjedd? Storbritannia sliter, som de fleste andre land, med høye levekostnader for øyeblikket. Det er skyhøye priser på energi og viktige varer som mat og bensin, og rentene har steget de siste ukene. Den britiske sentralbanken har spådd resesjon (økonomisk tilbakegang) i Storbritannia fra og med i år på bakgrunn av den høye inflasjonen i landet.

Liz Truss ble tidlig i september valgt til ny leder av Det konservative partiet og ble dermed ny statsminister etter Boris Johnson. Hennes viktigste løfte har vært omfattende skatteletter, som hun mener vil stimulere britisk økonomi, skape flere arbeidsplasser og tiltrekke seg investeringer.

Regjeringen til Storbritannias statsminister Liz Truss har varslet store skattekutt. Det reagerte markedene på, og pundet falt. (DANIEL LEAL/AFP)

Fredag kom finansminister Kwasi Kwarteng i den nye Truss-regjeringen med et utkast til budsjett, med planer om de største skattekuttene på 50 år og økte låneopptak. Etter dette reagerte finansmarkedene. Investorene solgte unna pund fordi de er i tvil om regjeringens planer, forklarer Jane Foley i Rabobank til BBC.

– De er bekymret for at noen av disse skattekuttene som er blitt kunngjort ikke vil bli fullt finansiert, sier hun.

Resultatet var at pundet sank og på mandag var på et historisk lavt nivå målt opp mot dollaren. Det har også falt opp mot euroen. Mandag ble det spekulert på om sentralbanken, Bank of England, ville heve renten umiddelbart for å bringe inflasjonen under kontroll. Det skjedde ikke, men banken sa at den overvåker situasjonen nøye og «ikke vil nøle» med å heve renten om nødvendig.

Finansminister Kwasi Kwarteng har på sin side også forsøkt å roe markedene, og lovet mandag å legge fram en strategi 23. november for hvordan regjeringen skal få redusert statens gjeld. Pundet styrket seg litt på tirsdag, men mange frykter at det vil gå ned igjen.

Når pundet svekkes opp mot andre viktige valutaer betyr det at alt Storbritannia importerer blir dyrere. Bedrifter som importerer varene vil igjen øke prisene for forbrukerne. Britiske matbutikker importerer rundt 40 prosent av maten, ifølge British Retail Consortium, noe som betyr at mange matvarer blir enda dyrere. Dermed forsterkes levekostnadskrisen som allerede er svært merkbar for britene. Også bensin, bilder og andre forbruksvarer kan bli dyrere.

– Kan lukte makt

– Det vi har sett fra regjeringen de siste få dagene er helt uten sidestykke, sa Labour-leder Keir Starmer i sin tale til landsmøtet i Liverpool tirsdag.

Der rapporteres det om en ny selvtillit. I tillegg til knallmålingen som viste ledelsen på 17 prosentpoeng foran toryene, har Keir Starmer gått forbi Liz Truss på målingene om hvem velgerne foretrekker som statsminister; 38 prosent svarer Starmer, 34 prosent svarer Truss.

Labour har ikke hatt makten i Storbritannia på 12 år. Det lå i veldig mange år bak De konservative på målingene, men tok ledelsen i november 2021. Siden har partiet behold ledelsen, som nå altså har økt. På den siste målingen fra YouGov får Labour 45 prosent, mens toryene får 28 prosent. Målingen er utført fredag til søndag, altså etter at budsjettutkastet ble lagt fram. En måling fra Deltapoll som kom tirsdag, viste imidlertid en litt mindre ledelse, på 13 prosentpoeng.

– Vi kan lukte makt, sier en sentral Labour-politiker til Politico.

Starmer sier Labour vil ha et «mer rettferdig, grønnere og mer dynamisk» samfunn.

– Regjeringen har mistet kontroll over den britiske økonomien, sa Starmer i talen.

– Min regjering vil få oss ut av denne endeløse syklusen av kriser, sa Starmer om planene dersom han blir statsminister.

Ny tillit?

Neste valg holdes trolig i 2024. Tradisjonelt har britiske velgere ofte ansett Det konservative partiet som det mest troverdige på økonomi, og som derfor har stor tillit på dette feltet. Kommentatorer mener den økonomiske usikkerheten nå, og toryenes svar på det, kan føre til at Labour får en mulighet til å få økt tillit på økonomi.

Labour har en stund øynet håp om endelig å ta makten tilbake ved neste valg. Men det er fortsatt en lang vei til det for Labour, påpekte Storbritannia-kjenner Erik Mustad, som er førstelektor ved Universitetet i Agder, til Dagsavisen tidligere i september. Årsaken er at man i britiske valg vinner dersom man vinner flest valgkretser, ikke nødvendigvis den nasjonale oppslutningen.

– Det ser ikke så bra ut for Labour i den såkalte røde muren, der toryene tok mange velgere fra Labour ved forrige valg, og heller ikke i Skottland og Wales. Starmer har mange store utfordringer. Han må vise at han kan få tilbake alle de velgerne han tapte. Målingene viser heller en misnøye med toryene enn en begeistring for Labour, sa Mustad.

I 2019 vant De konservative et massivt flertall under Boris Johnson.

Keir Starmer håper likevel han blir den neste Labour-lederen som vinner makten tilbake for Labour. Den forrige som tok partiet ut av opposisjon var Tony Blair i 1997. Starmer har lånt Blairs tidligere uttalelse om at Labour er «den politiske fløyen» av folket. Han vil vise at partiet er tilbake i sentrum etter at det ble ledet av ytre venstrefløyen under Jeremy Corbyn.

Urolige toryer

Spørsmålet er ikke bare hvordan velgerne reagerer på situasjonen, men også hvordan Liz Truss’ egne partifeller reagerer. Truss ble valgt av partimedlemmene i konkurranse med eks-finansminister Rishi Sunak, men det var Sunak som fikk flest stemmer i den konservative parlamentsgruppen. Sunak var imot så store skattelettelser som Truss vil innføre.

Støttespillere av Truss i partiet sier at man må være tålmodig, og at ting vil roe seg.

Bare tre uker inn i Truss’ statsministerperiode er det likevel økende uro blant de konservative representantene, ifølge britisk presse. Partifolk er bekymret for at partiets rennommé som et ansvarlig økonomisk parti skal ryke.

– Dette er farlig territorium. Det statsministeren ikke har innsett er at enhver vinning man får ved skattekutt vil bli mer enn oppveiet av økte lånerenter, sier en konservativ representant til Politico.

