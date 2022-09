Polen mener at gasslekkasjer skyldes sabotasje

Lekkasjene finner sted i svenske og danske områder av Østersjøen, og både danske og svenske myndigheter har satt krisestab for å håndtere situasjonen.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier at sabotasje ikke kan utelukkes, mens Polens statsminister Mateusz Morawiecki allerede har fastslått at dette er årsaken.

– Vi vet ikke nøyaktig hva som har skjedd i dag, men vi ser tydelig at det en sabotasjehandling, sier Morawiecki.

Lekkasjene skjer samme dag som han og Frederiksen deltok på åpningen av Baltic Pipe i Polen – en gassrørledning som skal forsyne Polen og Danmark med gass fra Norge. Også olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) var til stede for å markere åpningen.

Krisestab i Sverige og Danmark

Danske myndigheter satte tirsdag krisestab for å håndtere situasjoner. Det vil si at representanter for en rekke relevante myndigheter er samlet til det som på dansk kalles Den nasjonale operative stab (Nost). Like etter kom meldingen om at svenske myndigheter gjør det samme.

– Så fort vi ble kjent med det, kalte vi sammen krisehåndteringen i regjeringsapparatet og andre myndigheter, sier Sveriges utenriksminister Ann Linde til Aftonbladet.

Det er også mulig at hun og Danmarks utenriksminister Jeppe Kofod skal møtes tirsdag kveld. De to har hatt kontakt gjennom dagen.

Ifølge ikke navngitte kilder mener også Tysklands regjering at noen kan ha ødelagt ledningene i et målrettet angrep enten med ubåt eller dykkere, ifølge avisa Tagesspiegel.

EU er foreløpig mer tilbakeholden.

– Dette er ikke tidspunktet for å spekulere på årsaken til de tre lekkasjene, sier en talsmann for EU-kommisjonen.

Fare for eksplosjoner

De to gassrørledningene var ikke i drift, men de inneholder gass, og lekkasjene kan føre til brann og eksplosjoner. Det svenske Sjöfartsverket har advart om at handelsskip må holde seg minst 5 nautiske mil unna de skadde ledningene. Det tilsvarer rundt 9 kilometer. For fly gjelder en sikkerhetshøyde på 1.000 meter.

Mens gassrørledningen Nord Stream 1 lekker på to steder nordøst for Bornholm, er det registrert én lekkasje på Nord Stream 2 sørøst for øya. Både danske og svenske sjøområder er berørt.

Den første lekkasjen ble oppdaget på Nord Stream 2 mandag kveld, og tirsdag morgen ble det klart at også Nord Stream 1 lekket gass.

En svensk energiekspert sier til nyhetsbyrået TT at det er usannsynlig at lekkasjene skyldes en ulykke.

– Det er usannsynlig at tilfeldige hendelser skulle føre til at begge ledningene ble skadd, sier Tomas Kåberger, som er professor i industriell energipolitikk ved Chalmers tegninga högskola og tidligere generaldirektør for Energimyndigheten.

Omstridt gasseksport

Både Nord Stream 1 og 2 er bygget for å bringe gass fra Russland til Tyskland via Østersjøen.

Men i februar besluttet tyske myndigheter at Nord Stream 2 ikke skulle tas i bruk på grunn av krigen i Ukraina og Russlands anerkjennelse av de to folkerepublikkene Donetsk og Luhansk øst i Ukraina.

Senere har russiske myndigheter strupt gassforsyningene til Europa via Nord Stream 1 og hevdet at det skyldes vedlikeholdsarbeid og manglende deler og verktøy på grunn av vestlige sanksjoner.

Siden begynnelsen av september har rørledningen vært ute av drift, noe som betyr at lekkasjene verken påvirker energiforsyningene til Danmark eller Tyskland.

Russland var tidlig ute med å si at lekkasjene kan skyldes sabotasje.

– Ingen årsaker kan utelukkes, sa Kremls talsmann Dmitrij Peskov ifølge Reuters.

Han sier russiske myndigheter er svært bekymret for lekkasjen.

