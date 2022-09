Japan: – Russerne tok bind for øynene på japansk diplomat og la ham i bakken

Ifølge det japanske utenriksdepartementet, skal den japanske diplomaten Tatsunori Motoki ha blitt lagt i bakken, påført bind for øynene, og utsatt for «utrolige ting».

Dette melder den engelskspråklige japanske avisa Japan Times, sitert også av britiske BBC.

Konsul Motoki har normalt base i den russiske havnebyen Vladivostok, nær grensa mot Nord-Korea helt øst i landet. Russerne skal, fortsatt ifølge det japanske utenriksdepartementet, ha kategorisert ham som «en uønsket person», på grunn av «ulovlig etterretningsvirksomhet».

Russland: – Han er spion

Ifølge den russiske sikkerhetstjenesten FSB, ble konsul Motoki holdt tilbake mandag for å innhente informasjon «om følgene av vestlige sanksjoner» for Russland etter invasjonen av Ukraina i februar.

[ Her flykter folk fra Russland: Se dronebilder av køene ut av landet ]

Japanerne nekter for at Motoki er spion, og forlanger en formell beklagelse fra Russland etter hendelsen.

Russland står imidlertid på sitt:

– En japansk diplomat ble tatt på fersken idet han mottok klassifisert informasjon i bytte mot penger, om Russlands samarbeid med et annet land i den asiatiske stillehavsregionen, heter det i den russiske sikkerhetstjenesten FSBs offisielle uttalelse, sitert i Japan Times.

[ Charles er konge. Men ikke på pengesedlene. På grunn av miljøet, sier kongehuset ]

Japan: – Bøller!

Japans utenriksminister Yoshimasa Hayashi mener derimot at russernes framferd bryter med Wien-konvensjonens bestemmelser om diplomatiske relasjoner. Japan er dessuten opptatt av at pågripelsen av diplomat Motoki skjedde på «en truende måte».

– Han fikk bind for øynene, mens både hender og hode ble holdt fast slik at han ikke kunne bevege seg. Avhørene skjedde på en truende, bøllete måte, uttalte en talsperson for den japanske regjeringen, Hirokazu Matsuno.

[ Stadig flere bruker melatonin som sovemedisin. Det er ikke så lurt. sier søvnforsker ]

Russland: – Stikk!

Russland har nå frigitt diplomat Tatsunori Motoki, og gitt ham to døgn på å forlate landet.

Japan står på Russlands liste over «fientlige» land, sammen med alle land i EU, USA, Storbritannia, Australia – og Norge.

[ Planen var å snike seg usett inn på Trond Giske-dokumentaren. Eks-Ap'er Marianne Marthinsens ektemann hadde andre planer: popcorn, godteri – og lykkehjul (+) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen