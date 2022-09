USA med kraftig atomadvarsel til Russland

Russlands president Vladimir Putin har kommet med antydninger som tolkes som atomtrusler. Det skjedde blant annet i en tale onsdag, da han kunngjorde mobilisering av reservister til krigen i Ukraina.

USAs utenriksminister Antony Blinken bekreftet i et intervju søndag at USA i private kanaler har advart Russland mot å starte en atomkrig.

– Vi har vært veldig tydelige overfor Russland både offentlig og privat. De må stanse den åpne praten om atomvåpen, sa Blinken til CBC News på sidelinjen av FNs hovedforsamling.

– Det er veldig viktig at Moskva hører fra oss og vet at konsekvensene vil bli forferdelige. Og det har vi gjort svært klart, sa den amerikanske utenriksministeren, som fortsatte:

– Enhver bruk av atomvåpen vil ha katastrofale konsekvenser for landet som bruker dem, naturligvis, men også for mange andre.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan sa i et separat intervju søndag at USA har advart Russland på «svært høyt nivå» om at atomvåpenbruk vil ha «katastrofale konsekvenser».

