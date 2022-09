Tiende kveld med demonstrasjoner i Iran

Demonstrantene trosset dermed advarsler fra rettsvesenet og president Ebrahim Raisi, som har understreket behovet for å handle overfor demonstrantene uten mildhet.

22 år gamle Mahsa Amini døde tidligere denne måneden i moralpolitiets varetekt etter å ha blitt pågrepet fordi hun ikke dekket til håret sitt.

Minst 41 mennesker er drept hittil, de fleste av dem demonstranter, men også medlemmer av sikkerhetsstyrkene, ifølge offisielle tall.

Den Oslo-baserte menneskerettsgruppen IRH mener det reelle tallet er langt høyere og anslår at minst 51 personer har mistet livet under demonstrasjonene. De hevder imidlertid at det har vært vanskelig å bekrefte alle dødstallene fordi nettilgangen i Iran har vært blokkert.

