Nord-Korea med ny rakettest

Raketten ble skutt ut klokken 6.53 søndag morgen i Taechon-området i provinsen Nord-Pyongan, ifølge opplysningene som Sør-Koreas generalstab sitter på.

Raketten fløy østover rundt 600 kilometer med en høyde på rundt 60 kilometer over jordas overflate. Den høyeste hastigheten var på rundt 5 mach, som tilsvarer drøyt 6.000 kilometer i timen, ifølge Sør-Korea.

Japans forsvarsminister Yasukazu Hamada sier at raketten falt ned i havet utenfor Japans økonomiske sone.

– De gjentatte oppskytingene av ballistiske raketter fra Nord-Korea er fullstendig utilgivelig, og den bemerkelsesverdige forbedringen i landets missilteknologi er noe vi ikke kan se gjennom fingrene med, sier Hamada.

USA-besøk

Søndagens oppskyting fant sted dagen etter at sørkoreanske myndigheter opplyste at de hadde sett tegn til at Nord-Korea angivelig forberedte seg på en ny test av en ballistisk rakett som kan skytes ut fra ubåter.

Fredag ankom det atomdrevne amerikanske hangarskipet USS Ronald Reagan havnebyen Busan i Sør-Korea. Fartøyet skal delta i en militærøvelse utenfor landets østkyst senere denne måneden. Neste uke kommer USAs visepresident Kamala Harris til Sør-Korea.

Brudd på FN-resolusjoner

FN-resolusjoner forbyr Nord-Korea å foreta tester av ballistiske raketter. Denne type raketter kan utstyres med kjernefysiske stridshoder.

Nord-Korea har testet atomvåpen seks ganger siden 2006.

Sørkoreanske og amerikanske tjenestemenn har i flere måneder advart om at Nord-Koreas leder Kim Jong-un forbereder gjennomføring av en ny atomtest.

