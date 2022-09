Folkeavstemning på Cuba om likekjønnet ekteskap

I søndagens folkeavstemning ble velgerne også bedt om å ta stilling til om surrogati skal bli lovlig og om rettighetene til ikke-biologiske foreldre skal utvides.

Det nye lovforslaget har møtt mye kritikk fra enkelte religiøse miljøer. Den nye familieloven står også i sterk kontrast til hvordan cubanerne behandlet skeive på 60- og 70-tallet, da homofile ble sendt i militære arbeidsleirer.

President Miguel Díaz-Canel avga sin stemme i Havanna søndag.

– Det er på tide at homofile får de samme rettighetene som alle andre, sa han.

Personer over 16 år kan stemme ja eller nei til lovforslaget. Mer enn 50 prosent av stemmene må være ja-stemmer for at loven skal implementeres.

Cuba står i dag i den verste økonomiske krisen på 30 år, med blant annet mangel på mat, drivstoff og bensin. Kritikere har brukt folkeavstemningen til å kritisere regjeringen og peke på at øystaten har andre problemer som burde prioriteres fremfor ny familielov.

Flere land i Latin-Amerika, deriblant Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica og Ecuador, anerkjenner nå ekteskap mellom personer av samme kjønn.

