Europeiske biler får nytt liv i Afrika – til en helsemessig høy pris

En rapport fra FNs miljøprogram (UNEP) i 2021, viser at de fleste kjøretøyene som eksporteres til utviklingsland er gamle, potensielt farlige, lite energieffektive og forurensende. Eksporten undergraver dermed også innsatsen for å redusere karbonutslipp.

Afrika er verdens største reisemål for brukte kjøretøy og det er ikke å få biler det er snakk om. Mellom 2015 og 2020 ble det eksportert rundt 5,6 millioner kjøretøy til afrikanske land.

Afrika er den verdensdelen med høyest andel trafikkdrepte med over 24 døde per 100.000 innbyggere. Årsaken til det er mange, men det hjelper lite med gamle, trafikkfarlige biler.

I Benins økonomiske hovedstad Cotonou stråler Adam Adebiyi over sin nye bil, Toyota Matrix. Men helt ny er den ikke. Bilen har en kjørelengde som tilsvarer at den skulle ha kjørt fire ganger rundt jorda, og den ville aldri ha bestått en kontroll i Europa.

Men Adebiyi ser på den gamle bilen som om den skulle ha rullet ny ut fra fabrikken. Som millioner av andre afrikanere er han nødt til å gå på bruktmarkedet for å få kjøpt en kvalitetsbil som normalt ville ligget langt over budsjettet hans.

De fleste bruktbilene kommer fra Europa og Japan, men i de senere år har eksporten fra Sør-Korea og USA økt.

Ofte er det snakk om svært gamle og svært forurensende modeller.

Adebiyis Matrix Toyota kjørte på veiene i Canada i 2004, før den 15 år senere ble sendt sjøveien til Benin. Der ble den først kjøpt av en annen mann før den havnet hos Adebiyi.

Viktige markeder

Benin er en av de fem største importørene av brukte kjøretøy i Afrika, framgår det av FN-rapporten.

Det vestafrikanske landet har «bare» 11 millioner innbyggere, men det er inngangsporten til markedene i Burkina Faso, Niger, Tsjad, og ikke minst det mest folkerike landet i Afrika, Nigeria.

I en av de store salgsstedene for bruktbiler nær grensen til Nigeria har Zakari Cisse fått tak i en bruktbil. Den startet å rulle i Belgia i 2002. Cisse skulle gjerne ha kjøpt en ny bil, men av økonomiske grunner måtte han ta til takke med den 20 år gamle bilen, som ser ren og godt vedlikeholdt ut.

– Motoren reagerer veldig bra, og den går ganske stille, forteller han.

– Vi importerer ikke søppel, sier importør Ossama Allouch. Han opplyser at alle kjøretøy er underlagt kontroll før salg.

– Det er ikke biler som ellers er forbudt å kjøre, sier han.

En 15 år gammel importert sedan blir gjerne solgt for rundt 1,5 millioner CFA-franc, litt over 3.400 kroner. Det er litt av et røverkjøp i et land der en ny bilmodell koster minst tolv ganger så mye, og gjennomsnittslønna ligger på rundt 1.000 kroner.

Gjennomsnittsalder på 18 år

Men selv om mange gleder seg over å kunne kjøpe bruktbil for en rimelige penge, er prisen på andre områder høy.

En inspeksjon som nederlandske myndigheter gjennomførte i 2019 på havna i Amsterdam viste at gjennomsnittsalderen på biler som ble eksportert til Afrika var 18 år. Antall kjørte kilometer lå på over 200.000.

Noen av kjøretøyene hadde gått i stykker og noen hadde blitt strippet for katalysatoren – tilbehør som reduserer utslipp av forurensende giftige ikke-karbongasser som nitrogenoksid.

For å filtrere de skadelige gassene blir det brukt edle metaller som gull, sølv, rhodium og platina, som har god pris på det svarte markedet – og som tyver dermed er på jakt etter.

Men Amen Djidjoho, leder av et bruktbilsalgssted i Benin, avviser bekymringene.

– Alle importerte kjøretøy kommer med katalysatorer fordi det i Europa og Amerika er strengt forbudt å fjerne dem, sier han.

For å unngå tyverier av katalysatorer etter at kjøretøyene har ankommet landet, bruker vi sikkerhetsvakter, legger Djidjoho til.

Importør Ossama Allouch mener at slike deler ofte blir stjålet etter kjøpet eller videresolgt av eiere.

Saken fortsetter under videoen

Bekymret for forurensning

Naturvernere understreker derimot at forurensningen fra disse gamle kjøretøyene utgjør en stor bekymring. Og trafikken minker ikke – stadig flere afrikanere ønsker seg bil.

– Gamle biler – i kombinasjon med den dårlige kvaliteten på drivstoff som brukes i Vest-Afrika – er en av hovedårsakene til at nivåene i luftforurensning øker i byene, skriver UNEP i sin rapport.

Barn som går på trafikkerte veier til skoler og gateselgere er spesielt utsatt, heter det videre.

Men det å få regulert denne delen av økonomien som også bidrar til mange arbeidsplasser, er ingen enkel oppgave.

Nyhetsbyrået AFP fikk illustrerende nok ikke svar fra Samferdselsdepartementet i Benin – selv etter å ha kontaktet departementet flere ganger med spørsmål om gjeldende lovgivning i landet.

