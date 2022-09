Rekordmange skutt og drept i Sverige i år

Flere mennesker er skutt i hjel i Sverige i år enn noe år tidligere. Med 48 skytedrap er den tidligere toppnoteringen med 47 skytedrap fra 2020 passert, og det er fortsatt tre måneder igjen av året.

Dermed er det stor sannsynlighet for at antall dødsskytinger kommer til å bli enda høyere før året er over.

Den 48. skytingen fant sted i Kristianstad sent torsdag kveld.

– Mannen er i 20-årsalderen og har dødd som følge av skadene han fikk, sier Mikael Lind i politiet region sør til den svenske avisen Dagens Nyheter natt til fredag.

Advarte

Politiet i Sverige advarte allerede tidligere i uken om at den tidligere toppnoteringen kom til å bli overgått i år.

– Det virker som om det kommer til å bli rekord i år. Det innebærer, om det fortsetter i samme takt, opp mot 60 dødsskytinger, sa den svenske rikspolitisjefen Anders Thornberg i et intervju med nyhetsbyrået TT onsdag.

I løpet av sensommeren og begynnelsen av høsten er det blitt meldt om skyting på en rekke steder, blant annet i Malmö, Västerås, Märsta og Eskilstuna. Situasjonen er preget av flere våpen i gatene og unge gjerningsmenn som skyter for å drepe.

Stigende

Antallet skytinger generelt er også økende i 2022. 1. september var tallet på 273, mot 344 i hele 2021 og 379 i 2020. Dersom skytingene skulle fortsette i samme takt i år, ligger det an til at antallet overgår tidligere år.

En rapport som Sveriges kriminalitetsforebyggende råd la fram i fjor vår viste at Sverige er det eneste av 22 sammenlignbare land i Europa med en økende trend i dødsskytinger.

Ifølge rapporten begynte økningen i dødelig vold med skytevåpen i Sverige allerede på midten av 2000-tallet, men økningen skjøt ny fart i 2013.

– Vil ta tid

– Dette kommer til å fortsette. Det handler om at det er flere unge som er blitt med i disse gjengene enn de vi kan få vekk, sa Thornberg.

Han mener det viktigste er å stanse rekrutteringen av nye barn og ungdommer, noe han mener blant annet kan gjøres med avlytting.

Å få bukt med problemet kommer til å ta tid, sier han, men fastslår samtidig at han er overbevist om at gode kreftene i samfunnet kommer til å vinne til slutt.

