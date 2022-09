FN: Det er begått krigsforbrytelser i Ukraina

De henviser blant annet til russiske angrep mot sivile områder, mange henrettelser, tortur og seksuell vold.

– Basert på bevisene kommisjonen har samlet, har den konkludert med at det er begått krigsforbrytelser i Ukraina, sier lederen av kommisjonen, den norske juristen Erik Møse, til FNs menneskerettsråd fredag.

Undersøkelseskommisjonen ble oppnevnt av FNs menneskerettsråd i mars, og består av tre uavhengige eksperter. De har undersøkt hendelser i områdene Kyiv, Tsjernihiv, Kharkiv og Sumy-regionene, og varsler at de vil utvide etterforskningen framover.

I uttalelsen sa Møse at en rekke angrep gruppen har undersøkt «ble utført uten å skille mellom sivile og militære», inkludert angrep med klasebomber i befolkede områder.

Han forteller videre at gruppen har sett bevis på et stort antall henrettelser begått i områdene de besøkte. I enkelte tilfeller har de også funnet bevis for seksuell og kjønnsbasert vold på ofre så unge som fire år, og så gamle som 82 år.

Kommisjonen har dokumentert et bredt spekter av forbrytelser mot barn, inkludert barn som har blitt «voldtatt, torturert og ulovlig innesperret».

