Abbas til FN: – Israel ikke lenger en partner i fredsprosessen

Uttalelsene kommer dagen etter at Israels statsminister Yair Lapid sa at han støtter en tostatsløsning. Abbas omtalte uttalelsen som en positiv utvikling, men at det kun kan bevises ved at partene går i forhandlinger umiddelbart.

– Israel forsøker, gjennom sin overlagte og bevisste politikk, å ødelegge tostatsløsningen. Dette beviser utvetydig at Israel ikke tror på fred. Derfor har vi ikke lenger en israelsk partner som vi kan snakke med, sa 87-åringen fra talerstolen i FN.

Abbas gjentok kritikken om at Israel har fått opptre ustraffet mot mennesker på Gazastripen og på Vestbredden, og at palestinernes håp om en fredsløsning svinner.

Samtidig anklaget han FN og det mektige medlemmer, særlig USA, for å beskytte Israel.

De israelsk-palestinske fredsforhandlinger har vært strandet siden 2014. Den siste tiden har den palestinske lederen slitt med økende uro i deler av Vestbredden, og hans popularitet blant palestinerne har sunket til et historisk lavmål.

Flere palestinere har anklaget myndighetene for å være israelske nikkedukker og for å akseptere okkupasjonen av Vestbredden.

