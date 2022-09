Støre langet ut mot Russland fra talerstolen i FN: – De startet krigen, nå må de stoppe den

Torsdag deltok han på et møte i FNs sikkerhetsråd hvor temaet var krigen og straffrihet i Ukraina.

– Russlands angrepskrig mot Ukraina utgjør et grovt brudd på folkeretten, inkludert FN-pakten. Den nylige eskaleringen av angrep på sivile mål er helt uakseptabelt, sa Støre fra talerstolen og trakk fram massegravene funnet i Butsja og Izium.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov var også til stedet. I forkant av møtet varslet Støre at det kom til å bli en tøff og direkte tone, og at Norge «kraftfullt» kom til å ta avstand fra det krigsbildet som Putin har trukket opp med blant annet å mobilisere inntil 300.000 reservister.

– Rett og slett ikke sant

– Som et europeisk land, natomedlem og nabo til Russland vil jeg understreke: Dette er rett og slett ikke sant. Det er ingen militær trussel mot Russland. Det er ingen legitim grunn til å underbygge en massiv mobilisering av russiske styrker. Denne eskaleringen vil kun føre til økt lidelse for ukrainere og russere, sa Støre, som sa at han tviler på at sistnevnte ville støttet en krig hadde de fått velge.

– Russland valgte å starte denne krigen, nå må de stoppe den, fortsatte han.

Tidligere denne uken truet president Vladimir Putin med å ta i bruk alle tilgjengelige midler, inkludert atomvåpen, skulle Russland bli utsatt for et angrep. USAs utenriksminister Antony Blinken ba i sitt innlegg medlemmene av sikkerhetsrådet gi klar beskjed om at en slik trussel ikke er akseptabelt.

– Vi kan ikke la president Putin slippe unna med dette. Verdensordenen som vi har bygget opp i denne salen, river Russland nå i stykker foran øynene våre, sa han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

– Den siste utviklingen er farlig

FNs generalsekretær António Guterres uttalte at krigen i Ukraina hadde ført til en rekke «ubeskrivelig lidelser og ødeleggelser.

– Rapportene fra FN viser en grusomhetens katalog – henrettelser uten rettergang, seksuell vold, tortur og annen inhuman og nedverdigende behandling av sivile og krigsfanger, sa han.

– Den siste utviklingen er farlig og urovekkende. Tanken om atomkonflikt, som en gang var utenkelig, har igjen blitt gjenstand for debatt, tilføyde han.

Samtidig tok han et kraftig oppgjør mot de planlagte folkeavstemningene i Ukraina.

– Jeg er også dypt bekymret over planer om å organisere såkalte folkeavstemninger i områder av Ukraina som er kontrollert av Russland. Enhver annektering av en stats territorium av en annen stat gjennom trusler eller bruk av makt er et brudd på FN-pakten og internasjonal lov, understreket han.

Saken er utvidet