Pengeinnsamling for Trump: Samlet inn 40 dollar

Pengeinnsamlingen for en av de største politiske handlingskomiteene knyttet til ekspresident Donald Trump, super Pac-en med navn Make America Great Again, Again! (MAGAA) har avtatt dramatisk de siste månedene, skriver Financial Times.

Super Pac-en samlet i august inn bare 40 dollar, litt over 400 kroner, skriver avisa.

I juli var tallet 351.000 dollar, over 3,6 millioner kroner, mens den står oppført med null i innsamlede midler for juni. I april og mai samlet handlingskomiteen inn mer enn det dobbelte: 864.000 dollar totalt.

---

Det er ulike typer politiske handlingskomiteer (Pacs) i USA:

Politiske handlingskomiteer brukes av kandidater for å samle inn penger. Det finnes flere ulike typer Pacs med ulike regler. Noen lar kandidater samle inn penger for å gi til andre kandidater, mens andre brukes for å samle penger til politikeren som grunnla den.

Pacs kan donere penger direkte til kandidat og parti, og kan koordinere med disse underveis. Det er begrenset hvor mye de kan gi bort til sin valgte kandidat, men taket er høyere for summen som kan gis til partier, andre Pacs eller partikomiteer. Det er heller ikke mulig for en Pac å ta imot mer enn 5.000 dollar årlig fra enkeltpersoner, bedrifter, andre Pacs eller partikomiteer.

Super Pacs har ikke begrensning på hvor mye de kan samle inn, men de kan derimot ikke gi penger direkte til kandidater eller partier. De kan bruke så mye de ønsker, blant annet på reklamer for og mot kandidater.

---

[ Hun vil gå etter Donald Trumps allierte ]

Etterforskes

Make America Great Again, Again! er den eneste såkalte Super Pac’en knyttet til Trump som er aktiv. De nye tallene kan være et tidlig tegn på at ekspresidentens stadige juridiske problemer kan påvirke givere, ifølge Financial Times.

Innsamlingstallene for andre kvartal viser også et tydelig fall sammenlignet med de 4–5 millionene dollarene som ble hanket inn i fjerde kvartal i fjor.

Innsamlingsfallet skjer samtidig med at en annen politisk handlingskomité, kalt Save America, som sitter på det meste av donasjonene, brukte 3,9 millioner dollar på advokathjelp. Det meste av pengene gikk til et advokatfirma i West Palm Beach i Florida.

Onsdag ble det kjent at myndighetene i New York saksøker Trump og tre av barna hans for bedrageri. Det er ikke snakk om en strafferettslig siktelse, ifølge New York Times. New Yorks justisminister Letitia James ønsker å forhindre Trump fra å kunne drive næringsvirksomhet i delstaten New York igjen, skriver NTB.

Trump anklages blant annet for å ha oppgitt falske opplysninger om størrelsen på sin formue for å urettmessig berike seg selv. En av Trumps advokater avviser at Trump-familien har gjort noe galt og hevder søksmålet er politisk motivert.

USAs president Donald Trumps Florida-hjem Mar-a-Lago. (MARCO BELLO/Reuters)

Det er heller ikke den eneste rettslige tvisten Trump står i om dagen. Advokatene hans må også håndtere etterdønningene av da FBI gjennomsøkte Trumps residens i Mar-a-Lago. Justisdepartementet etterforsker oppbevaringen av topphemmelig materiale og andre graderte dokumenter etter at Trump forlot Det hvite hus. FBI sier at de fant mer enn 11.000 dokumenter der, blant dem 100 som var merket som graderte. Ekspresidenten etterforskes nå for mulige brudd på spionasjeloven, men avviser at han har gjort noe ulovlig.

[ Ekspert skvatt da han hørte Putin ]

Millioner tilgjengelig

MAGAA er en av sju såkalte Pacs i Trumps nettverk av innsamlingskomiteer. Totalt har han 122 millioner dollar tilgjengelig, ifølge de siste innrapporterte tallene.

Han har lenge vært en av de republikanske politikerne som har sanket mest pengegaver, samtidig som det viser seg at lite av pengene er brukt på drahjelp for partifeller før det kommende mellomvalget i november. Samtidig vant flere kandidater fram i sine nominasjonsvalg takket være støtte fra nettopp Trump.

Handlingskomiteen Save America, som hadde nesten 4 millioner dollar i advokatutgifter i august, har brukt langt mindre på det samme tidligere i år. Informasjonen som så langt er levert inn til valgmyndighetene, sier ikke noe om hvorvidt advokatfirmaet jobbet med bestemte saker, skriver USA Today. Men medieoppslag viser at noen av de brukte advokatfirmaene har representert Trump eller andre i hans innerste krets i nylige rettslige strider.

Save America står også i egne problemer: de etterforskes for hvordan de drev innsamling seint i 2020. Handlingskomiteen ble grunnlagt bare dager etter 2020-valget for å jobbe mot allerede avkreftede påstander om valgfusk. Save America har fått anklager rettet mot seg for hvordan de brukte pengene og påstander om at den villedet givere. Trump og allierte har ifølge USA Today brukt av pengene for å sponse valgkamper til ytre høyre-kandidater.

Trump og republikanerne er ikke alene om å samle inn store beløp. Både demokratene sentralt og enkeltpolitikere gjør det samme.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen