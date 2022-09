Økt oppslutning om uavhengighet: – Unionen har blitt klart mindre populær

52 prosent av de spurte i en stor årlig meningsmåling svarer at de støtter skotsk uavhengighet, skriver avisa The Scotland Herald.

«Unionen har blitt klart mindre populær nord for grensa», konkluderes det med i den 39. British Social Attitudes Survey. Støtten til skotsk uavhengighet har økt fra 23 prosent i 2012. Årets tall er ett prosentpoeng opp fra forrige meningsmåling, som ble gjort i 2019.

Forfatterne bak viser til både folkeavstemningen om skotsk uavhengighet i 2014 og brexit-avstemningen som årsaker til økt støtte til uavhengighet.

– Siden 2014 har det vært en klar økning i støtten for uavhengighet, og særlig siden folkeavstemningen om EU i 2016, etter den ble det å forlate Storbritannia for første gang mer populært enn devolusjon, heter det i spørreundersøkelsen.

Deltakerne i spørreundersøkelsen fikk spørsmål om å velge mellom uavhengighet, ikke noe eget skotsk parlament eller devolusjon, altså begrenset selvstyre.

Meningsmålingen, som ble publisert torsdag, er gjort av The National Centre for Social Research (NatCen), og ser på endringer i skotters holdning til unionen over tid. Målingen ble tatt opp i september og oktober i fjor, altså før dronning Elizabeth døde. I etterkant av dronningens dødsfall har spørsmål om uavhengighet blitt løftet av flere britiske oversjøiske territorier. Statsministeren i Antigua og Barbuda har sagt at han innen tre år vil holde folkeavstemning om landet skal bli republikk.

Uavhengighet og avstemning

I Skottland har uavhengighet lenge vært et hett spørsmål. I folkeavstemningen i 2014 stemte 53 prosent mot uavhengighet, mot 44 prosent for. Skotske politikere har ikke gitt opp kampen av den grunn, og i juni startet Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon en kampanje for å få i stand en ny folkeavstemning.

For å få det til er hun avhengig av at Storbritannias høyesterett beslutter at en slik avstemming kan finne sted uten godkjenning fra den britiske regjeringen.

I en nylig meningsmåling for The Sunday Times fikk imidlertid unionen størst støtte med 51 prosent, mot uavhengighetssidas 49 prosent, da velgere som ikke hadde bestemt seg ble tatt bort.

I brexit-avstemningen i 2016 stemte 65 prosent av skotter for å bli værende i EU, mens det i hele det forente kongeriket ble knapt flertall for å forlate unionen.

– Toryer mot høyre

Nestleder Keith Brown i det skotske nasjonalistpartiet SNP er fornøyd med funnene i den nye spørreundersøkelsen. Å bli uavhengig vil bety at Skottland aldri igjen «vil bli skadelidende på grunn av en Tory-regjering i Westminster som folk her ikke stemte for», sier Brown til avisa.

– På grunn av Westminsters kontroll over Skottland er vi underlagt et Tory-parti som beveger seg stadig mer mot høyre, fortsetter han.

SNP-velgere støtter i stor grad uavhengighet: 82 prosent er for. Det er også blitt et tydelig skille mellom Labour- og Tory-velgere. I 2011 mente 24 prosent av konservative velgere i England at Skottland burde bli uavhengig, mens 25 prosent av Labour-velgerne sa det samme. Nå mener imidlertid 30 prosent av Labours velgere dette, mot 16 prosent av Tory-velgerne.

Donald Cameron, som er medlem i det skotske konservative partiet, anklager SNP og den bredere uavhengighetsbevegelsen for å prøve å polarisere landet, skriver The Independent.

Spørreundersøkelsen tar for seg flere spørsmål, deriblant støtten til helsesystemet NHS og om Storbritannia heller bør gå inn for forholdsvalg, heller enn flertallsvalg.

Det kommer fram at støtten til å forlate det forente kongeriket Storbritannia også har blitt større i Nord-Irland: 30 prosent der svarer at de ønsker irsk gjenforening, mot 14 prosent som mente det samme i 2015.

