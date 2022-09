Livstidsdom mot Røde Khmer-leder blir stående

Med torsdagens beslutning har den internasjonale domstolen med forkortelsen ECCC avsluttet sitt arbeid i landet. Siden den ble opprettet for 16 år siden, har kun tre menn blitt dømt og straffet. Arbeidet har kostet 337 millioner dollar, tilsvarende 3,5 milliarder kroner.

Målet har vært at folkemordet under Røde Khmer-regimet skulle få et rettslig etterspill. Slik skulle ofrene få oppreisning, samtidig som det var håp om en viss forsoning.

Domstolens siste oppgave, å behandle ankesaken til Khieu Samphan, endte med at dommen mot den nå 91 år gamle tidligere statslederen ble stående. Han ble i 2018 dømt til livsvarig fengsel etter å ha blitt kjent skyldig i en rekke forbrytelser mot menneskeheten for rollen han spilte under folkemordet mellom 1975 og 1979.

– Kommer til å dø i fengsel

Torsdag møtte han opp i retten i en hvit vindjakke, sittende i en rullestol. Han hadde på seg munnbind og øretelefoner. Sju dommere var til stede.

– Uansett hva dere bestemmer, kommer jeg til å dø i fengsel, sa han da han anket saken i fjor.

– Jeg kommer til å dø idet jeg alltid minnes lidelsene til mitt kambodsjanske folk. Jeg kommer til å dø mens jeg opplever at jeg sitter alene foran dere. Jeg dømmes symbolsk mer en for mine faktiske gjerninger som individ, sa han.

Anken inneholdt over 1.800 punkter der han blant annet viste til en rekke prosedyrefeil. Han fikk ikke medhold i noen av dem.

91-åringen blir nå ført tilbake til et spesialbygget fengsel der han har sittet de siste årene. Han ble pågrepet i 2007.

Ikke øverste leder

Om lag 1,7 millioner mennesker døde som følge av sult, tortur, tvangsarbeid og massehenrettelser da Røde Khmer hadde makten i landet. Målet var å skape et kommunistisk idealsamfunn.

Selv om Khieu Samphan formelt var statsleder, var det regjeringssjefen Pol Pot som hadde den reelle makten i landet.

Totalt har fem sentrale Røde Khmer-ledere, alle eldre, blitt stilt for retten. To av dem døde under rettssaken og to andre – Duch og Nuon Chea – døde like etter domfellelse.

Pol Pot selv døde i 1998 før domstolen ble opprettet, mens tre andre personer siktet for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten aldri ble stilt for retten på grunn av uenighet mellom kambodsjanske og internasjonale dommere.

Kritikk for sendrektighet

Domstolen har fått mye kritikk for at rettsprosessene har tatt tid. En viktig grunn har vært konflikter om dens mandat og arbeidsmetoder, der Kambodsjas nåværende regjering blir kritisert for å ha fungert som en bremsekloss.

