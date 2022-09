Enveisbillett Moskva-Istanbul: 90.000 kroner

Billetter fra Moskva til Beograd i Serbia ble solgt ut for flere dager etter talen til Russlands president Vladimir Putin onsdag morgen, der han varslet delvis mobilisering og sa at 300.000 personer vil bli kalt inn til krigen i Ukraina, ifølge nyhetsbyrået AP. Prisen for en enveisbillett på økonomiklasse fra Moskva til Istanbul i Tyrkia og til Dubai spratt på få timer opp til over 9.000 euro (mer enn 90.000 kroner), ifølge byrået, som påpeker at de eneste europeiske flyselskapene som fortsatt flyr til og fra Russland er Air Serbia og Turkish Airlines.

Ifølge en gruppe som holder til i Serbia og som kaller seg «Russere, belarusere, ukrainere og serbere sammen mot krigen» er det ikke lenger noen ledige billetter fra Moskva til Beograd før i midten av oktober. Fly til Tyrkia, Georgia og Armenia er også utsolgt, melder AP.

Forbys å dra?

Så langt er ikke grensene stengt for dem som ønsker å dra fra landet før de blir kalt inn til krigen, men mange tror det blir neste skritt, skriver The Guardian. Mens enkelte sier de er klare for å dra i krigen for å tjene landet sitt, gjør andre alt for å unngå det.

Andrej Kartapolov, lederen for forsvarskomiteen i den russiske nasjonalforsamlingen Dumaen, sier at mobiliseringsvarselet fra Putin ikke betyr at folk som kan bli innkalt umiddelbart får et forbud om å forlate landet, skriver Meduza, en russisk uavhengig avis som holder til i Riga i Latvia. Men et slikt forbud kan tre i kraft idet man har mottatt innkalling, skriver avisen.

Kartapolov listet opp følgende kategorier av folk som vil bli innkalt først: Soldater, sersjanter, lavere offiserer og offisersfullmektige under 35 år, og for øvrig personer med ulike høyere grader opp til ulike aldre, avhengig av titler, der de eldste med høyeste grad kan være opp til 65 år.

En kilde nær Kreml som Meduza har snakket med sier at myndighetene ikke planlegger å stenge grensene for russiske menn som vil ut før etter at de varslede «folkeavstemningene» er avholdt i Øst-Ukraina, men at situasjonen kan endre seg «dersom det blir en massiv strøm ut». Russiskstøttede separatister i Donetsk og Luhansk, samt okkuperte områder i Kherson og Zaporizjzja, varslet tirsdag at de vil holde folkeavstemninger i perioden fra 23. til 27. september om å slutte seg til Russland – altså allerede fra fredag.

Russlands tidligere president Dmitrij Medvedev sa torsdag ifølge Reuters at de varslede folkeavstemningene vil bli gjennomført til tross for sterk internasjonal fordømmelse, og at det ikke er noen vei tilbake. Det er ventet at folkeavstemningene, som langt fra holdes under frie og rettferdige forhold, vil gi et klart resultat for innlemmelse i Russland. Medvedev sier at Russland kan ta i bruk ethvert russisk våpen, inkludert atomvåpen, for å forsvare territorier som blir inkorporert i Russland fra Ukraina. Også Putin truet med atomvåpenbruk i sin tale.

– Alle er redde

En kilde nær Kreml sier til Meduza at «flertallet av folket støtter fortsatt den militære spesialoperasjonen», som er det krigen i Ukraina blir kalt fra offisielt hold i Russland.

– For dem vil presidentens argument om at mobilisering er nødvendig for å stå imot NATO være nok. Og foreløpig kan de som er veldig oppbrakt fortsatt dra – ingen skal arrestere dem på dette tidspunktet. Alt vil bli gjort gradvis.

President Vladimir Putins varsel om mobilisering av 300.000 soldater har fått mange russere til å frykte hva som venter. (HANDOUT/AFP)

I den siste undersøkelsen fra det russiske uavhengige analyseinstituttet Levada som ble publisert 14. september, sa 76 prosent av de spurte russerne støtter handlingene til den russiske hæren i Ukraina. 46 prosent støttet dem «definitivt», mens 30 prosent ga «en viss» støtte. Åtte prosent svarte at de ikke støtter og ni prosent sa de «definitivt ikke» støtter det som skjer. Resten visste ikke.

Men denne undersøkelsen ble gjort både før det russiske tilbakeslaget på bakken i Ukraina, og ikke minst før Putins mobilisering, som kan endre bildet.

Over tusen mennesker skal ha blitt pågrepet under demonstrasjoner i 38 russiske byer i Russland onsdag, etter nyheten om at Putin vil sende 300.000 reservister til Ukraina. Demonstrasjonene skal være de største i Russland siden protestene rett etter invasjonen av Ukraina i februar.

– Alle er redde. Jeg er for fred, og jeg vil ikke krige. Men det er veldig farlig å demonstrere nå, ellers ville lang flere vært her, sa demonstrant Vasilij Fedorov til nyhetsbyrået AFP i St. Petersburg onsdag.

En kilde Meduza har snakket med nær Putin-administrasjonen sier at misnøyen man har sett i befolkningen det siste døgnet «er ventet, men ikke kritisk», og at man ikke venter utbredte protester. Man kan bli straffet med 15 år i fengsel dersom man oppfordrer til demonstrasjoner eller deltar i dem.

