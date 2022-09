Beijings tidligere politisjef dømt til døden

Fu har også vært Kinas justisminister. Tidligere i år ble han kastet ut av Kommunistpartiet og fordømt som en mann uten lojalitet til verken partiet eller det kinesiske folket.

Torsdag ble han dømt til døden med to års utsettelse. Det vil si at den kan omgjøres til livsvarig fengsel uten mulighet for løslatelse hvis han viser at han er blitt et bedre menneske.

Fu har sagt seg skyldig i maktmisbruk i ulike verv han hadde fra 2005 til 2021.

Ifølge kinesiske medier skjulte han lovbrudd som blant annet var begått av hans egen bror.

For dette skal han ha mottatt penger og eiendommer verdt rundt 117 millioner yuan, rundt 170 millioner kroner, ifølge den statskontrollerte avisen China Daily.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen