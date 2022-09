Utsolgt for enveisbilletter fra Russland til Tyrkia

Dette gjelder flygninger i perioden fra og ut i helgen, opplyser to tyrkiske flyselskaper. Turkish Airlines øker kapasiteten torsdag og fredag og vurderer ekstraflygninger. Også Pegasus øker passasjerkapasiteten.

Mange russere undersøker nå muligheten for å forlate landet. I tillegg kontakter mange venner i utlandet, særlig i land der det ikke er visumplikt, forteller Eva Rapoport, som tilhører en organisasjon som hjelper russere som kommer til Tyrkia.

Rapoport anser at det er en mulighet for at Russland innfører et utreiseforbud i løpet av de nærmeste dagene.

