Ungarn ber EU vise tålmodighet: – Vi trenger tid

– Vi ber medlemslandene pent om å være konstruktive, sa Ungarns justisminister Judit Varga til pressen tirsdag.

– Vi trenger tid, for selv om vi fremskynder prosessen med å vedta nye lover og endre lovgivning, så må vi bygge opp nye institusjoner, sa justisministeren da hun ankom EUs innenriksministermøte.

Der sto EU-kommisjonens forslag om å fryse pengeoverføringer til Ungarn sentralt.

EU er bekymret

EU har lenge vært bekymret for den demokratiske utviklingen i Ungarn og måten EU-penger forvaltes på. I helgen anbefalte derfor kommisjonen å fryse 7,5 milliarder euro, tilsvarende rundt 76,5 milliarder kroner, i finansiering til landet.

Justisminister Varga sier tirsdag at Ungarn har foreslått 17 tiltak som skal «imøtekomme alle bekymringene» til EU-kommisjonen.

EUs budsjettkommissær, Johannes Hahn, sa i helgen i en pressemelding at han anbefaler kommisjonen å suspendere milliardbeløpet til tross for tiltakene Ungarn har foreslått for å rette opp manglene. Hahn har gitt Ungarn frist til å iverksette endringer innen 19. november.

[ EU-kommisjonen vil fjerne 76,5 milliarder kroner i pengestøtte til Ungarn ]

Vil fryse midler

EUs medlemsland har nå én måned på å bestemme om de skal fryse overføringene til Ungarn. Det krever i så fall et flertall på over 55 prosent.

Varga ber EU-landene være «tålmodige, positive, konstruktive og fremadskuende», fordi kommisjonens hovedmål først og fremst er «forebygging, ikke sanksjonering».

– Ingen penger er så langt kuttet, og det er ingen fare på ferde dersom vi klarer å gå den samme veien på en konstruktiv måte, sa hun.

Det er viktig at EU legger press på medlemsland for å sørge for at rettssikkerheten blir respektert, sa Sveriges EU-minister Hans Dahlgren før tirsdagens innenriksministermøte.

– Gjennom å holde tilbake EU-midler, håper vi at vi kan se den nødvendige endringen, la han til.

[ EU-parlamentet med sterk kritikk av Orbans uttalelser ]

Ungarn: Gode nyheter!

Statsminister Viktor Orbans regjering har på sin side fremstilt kommisjonens avgjørelse som en seier, skriver nyhetsbyrået AP.

«Gode nyheter», skrev statsministerens politiske rådgiver Balazs Orban på Twitter søndag.

Ungarns regjering vil «oppfylle 100 prosent av sine forpliktelser & legge fram de nødvendige lovforslagene for parlamentet, slik at det ikke er noe som står i veien for at vi kan avslutte diskusjonene om 3 måneder og motta EU-midler», skrev han.

[ Sterke reaksjoner på Orbáns rase-tale - men mange ser ham som en tøffing ]