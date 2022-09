Truss vil åpne for økte bonuser for banktopper

Truss har pekt ut skattelettelser som det viktigste virkemiddelet for å få den kriserammede britiske økonomien på fote igjen.

– Vi må ta vanskelige avgjørelser for å få økonomien i orden. Vi må se på skattenivået. Selskapsskatten må være konkurransedyktig i forhold til andre land slik at vi kan tiltrekke oss investeringer, sa Truss, som uttalte seg i forkant av en budsjettpresentasjon fredag.

Truss har vært statsminister i to uker, en periode der den altoverskyggende saken har vært dronning Elizabeths død. Nå som tronskiftet er unnagjort, må hun ta raske grep for å takle en stadig mer alvorlig levekostnadskrise og muligheten for en langvarig resesjon.

Statsministeren har allerede varslet en ordning for strømstøtte som ventes å bli svært dyr. Noe anslag for kostnadene er ikke lagt fram, men ventes å ligge på mange titalls milliarder. Tiltaket skal finansieres gjennom økte låneopptak.

Truss, som er inspirert av de økonomiske visjonene til politikere som Margaret Thatcher og Ronald Reagan, har helt avvist å øke skattene for hyperprofitten olje- og gassprodusenter har som følge av prisøkningene etter Ukraina-krigen. Storbritannia velger dermed en annen kurs enn EU.

Truss bekrefter også at en skatteøkning som ble innført av Boris Johnsons regjering tidligere i år for å finansiere helsevesenet droppet, og at det samme gjelder en plan om å øke selskapsskatten.

Den britiske regjeringen planlegger også å fjerne et tak på banksjefers bonuser som ble innført etter finanskrisen i 2008. Ifølge Truss er målet å tiltrekke arbeidsplasser og penger til Londons finansdistrikt.

