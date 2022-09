Scholz hardt ut mot «fingerte» folkeavstemninger i Ukraina

Scholz deltok under åpningen av FNs høynivåuke i verdensorganisasjonens hovedkvarter i New York tirsdag.

– Det er veldig, veldig klart at disse fingerte folkeavstemningene ikke kan aksepteres og ikke omfattes av folkeretten, sa Scholz til journalister.

Scholz omtalte planene som en del av Russlands «imperialistiske aggresjon».

– Russland må trekke sine styrker tilbake, sa han.

Ukrainske separatister i russiskkontrollerte områder av Ukraina kunngjorde tirsdag at de vil holde såkalte folkeavstemninger for å avgjøre om de skal slutte seg til Russland. USA og EU har gjentatte ganger advart mot et slikt steg og har omtalt avstemningene som fingerte og urettmessige.

