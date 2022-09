FN-sjef Guterres: Vår misnøyes vinter kommer

Generalsekretær António Guterres talte i FN-hovedkvarteret i New York tirsdag. Etter to år med pandemi og koronarestriksjoner, er det i år igjen klart for at verdenslederne kan møte opp personlig for å møtes og tale.

– La oss ikke lure oss selv. Vi er ute i hardt vær. En global misnøyens vinter er i anmarsj. En levekostnadskrise løper løpsk. Tilliten smuldrer opp. Forskjellene øker. Planeten vår brenner, sa han, og fortsatte:

– Folk har det vondt – og de mest sårbare lider mest. FN-charteret og idealene det representerer står i fare. Det er vår plikt å gjøre noe. Men likevel er vi låst fast i en kolossal, global dysfunksjon.

Håp

Guterres viste blant annet til krigen i Ukraina, det høye konfliktnivået globalt, klimakrisen, tunge økonomiske tider i utviklingsland og reversering av fremskritt på en rekke områder.

Men Guterres understreket at det fins håp, og at samarbeid og dialog er veien videre:

– La oss jobbe sammen som én, som en verdenskoalisjon, som forente nasjoner.

– På tide å gripe inn

Generalsekretæren tok også for seg klimaendringene og langet ut mot selskapene som tjener store penger på fossilt drivstoff. Han omtalte situasjonen som en «suicidal krig mot naturen».

– La oss si det som det er. Vår verden er avhengig av fossilt drivstoff. Det er på tide å gripe inn. Vi må holde selskapene som står bak og deres støttespillere ansvarlige, sa han.

Han oppfordret alle utviklede land til å skattlegge fossilselskapenes fortjeneste og sørge for at pengene går til å kompensere skadene klimaendringene forårsaker, og til å hjelpe folk takle inflasjonen.

– Forurenserne må betale, sa Guterres.

