Blinken oppfordrer til forlengelse av Jemen-våpenhvile

Våpenhvilen har bedret situasjonen for folk i det krigsherjede landet, mener Blinken.

– Jeg mener det er rett å kunne si at våpenhvilen, hvis effekt er merkbar i hele Jemen, har ført til betydelig bedring i folks livssituasjon, og ditt eget lederskap i å jobbe for å opprettholde våpenhvilen har utgjort en stor forskjell, sa Blinken mandag i et møte med Rashad al-Alimi.

Alimi er leder av Jemens presidentråd og dermed også landets leder.

Ned Price, som er talsmann for utenriksdepartementet i Washington, sier at Blinken understreket nødvendigheten av å forlenge den FN-forhandlede våpenhvilen med de iranskstøttede houthi-opprørerne. Våpenhvilen har så langt blitt forlenget to ganger og utløper 2. oktober.

