USAs forsvar av Taiwan: – Det forblir uavklart

I et intervju med CBS som ble sendt søndag svarer USAs president Joe Biden at landet vil forsvare Taiwan dersom Kina invaderte øya.

– Ville amerikanske styrker forsvart øya, spør programlederen.

– Ja, det ville de faktisk, om det var et uprovosert angrep, svarer Biden.

– Så, til forskjell fra Ukraina, og for å være helt tydelig: Amerikanske styrker, amerikanske menn og kvinner ville forsvart Taiwan mot en eventuell kinesisk invasjon?

– Ja, svarer Biden.

Kina reagerer

Kina omtaler Bidens uttalelse som et «alvorlig brudd» med USAs forpliktelse om å ikke støtte et uavhengig Taiwan.

– Det sender et alvorlig galt signal til taiwanske separatistiske uavhengighetsstyrker, sa utenriksdepartementets talsperson Mao Ning på et pressemøte.

Seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) Hans Jørgen Gåsemyr mener det kan komme planer om flere militære øvelser.

– De vil gjøre som de alltid gjør. De vil flagge Kinas opprinnelige standpunkt med muntlige protester og planer om flere militære øvelser.

Uendret politikk

Kina og Taiwan har vært atskilt siden 1949 da kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen og overtok makten på fastlandet. De beseirede nasjonalistene søkte tilflukt på øya Taiwan.

USA anerkjente i 1979 øya som en del av «ett Kina», representert av regjeringen i Beijing.

Biden sa samtidig i intervjuet at USA står bak «ett Kina»-politikken, men at Taiwan tar egne avgjørelser om uavhengighet.

– Vi har ikke gjort noe. Vi oppfordrer dem ikke til å bli uavhengige. Vi gjør ikke det, det er deres valg, sier Biden.

Seniorforsker Hans Jørgen Gåsemyr kjenner Kina godt. Han mener USAs anerkjennelse av av folkerepublikken Kina kastet Taiwan inn i en diplomatisk limbo.

– Som resultat fortsetter Taiwan å fungere som et eget land, men som knapt anerkjennes av noen som en suveren stat. Taiwan er en brikke i et større spill, som gjør landets framtid vanskelig.

Norge og det store flertallet av verdens land, samt FN har heller ikke anerkjent Taiwan. Den siste tiden har flere amerikanske kongresspolitikere besøkt Taiwan, noe som har vekket harme i Kina.

Seniorforsker Hans Jørgen Gåsemyr ved Nupi. (NUPI)

Tråkker ikke over Kinas grenser

Gåsemyr mener Bidens uttalelser bekrefter USAs Taiwan-politikk.

– Jeg synes ikke Joe Biden tråkker over USAs tradisjonelle Taiwan-politikk i det intervjuet. Det som forblir en spenning framover er å problematisere hva Kina faktisk skal gjøre for at USA skal reagerer militært Det forblir uavklart. Det har alltid vært amerikansk politikk å ikke gjøre det veldig utydelig.

Etter intervjuet sa Det hvite hus til kanalen at USAs Taiwan-politikk ikke har endret seg. Offisielt er amerikanerne tvetydige av strategiske hensyn i spørsmål om hvorvidt de vil forsvare Taiwan, men de er forpliktet ved lov til å hjelpe Taiwan med utstyr for å kunne forsvare seg selv.

Derfor kunngjorde USAs utenriksdepartement i starten av september at de gir Taiwan en våpenpakke verdt 1,1 milliarder dollar.

– USA setter Taiwan på dagsorden

Hans Jørgen Gåsemyr viser til at USA har trukket seg ut av Afghanistan, og vært tydelige på at de ikke skal involvere seg direkte militært i Ukraina-krigen.

– Det gjør det enda mer uklart hvor ivrig USA faktisk er på å rykke inn for Taiwan. USA har valgt en strategisk uklarhet, og de forteller ikke hvor grensa går for at de skal gå inn med direkte militær støtte.

– Samtidig USA driver også en aktiv poltikk med å styrke noen av Taiwans posisjoner internasjonalt. Det gjelder i arbeidet med «Taiwan policy Act» som er på vei gjennom kongressen, og Nancy Pelosis besøk til øya nylig. USA fortsetter å sette Taiwans saker på dagsorden, og det spørs hvor troverdig Kina nå mener det er at USAs politikk er uforandret.

