– Hennes majestet erklærte på sin 21-årsdag at hele livet hennes skulle vies til å tjene nasjonen og samveldet. Sjelden har et slikt løfte blitt holdt så godt. Få ledere får en slik strøm av kjærlighet som vi har sett, sa erkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, i prekenen i begravelsen til dronning Elizabeth II i Westminster Abbey i London mandag.

– Mennesker som tjener i kjærlighet er sjeldne i alle samfunnslag. Ledere som tjener i kjærlighet er enda sjeldnere, sa han om den avdøde dronningen – landets lengstsittende monark noensinne.

Unike dager

Inne i Westminster Abbey var 2.000 personer til stede, deriblant statsministere, presidenter og kongelige fra hele verden. Til stede var også de tidligere gjenlevende statsministrene i Storbritannia: John Major, Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron, Theresa May og Boris Johnson, i tillegg til den sittende, Liz Truss. Truss ble den 15. statsministeren under dronning Elizabeth, utnevnt bare to dager før dronningens dødsfall.

Dronning Elizabeth hadde bedt om at hun ikke skulle få en «lang, kjedelig begravelse», sa tidligere erkebiskop av York, John Sentamu, på forhånd – og sa at dronningens ønske ville bli oppfylt.

Dronningen var monark i 70 år for det britiske folk og Samveldet. Erkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, trakk i gudstjenesten fram Dronningen egne ord fra hennes tale til folket under koronapandemien, da hun sa: «Vi vil møtes igjen».

– Alle som følger dronningens eksempel, inspirerende tillit til og tro på Gud, kan med henne si: Vi skal møtes igjen, sa erkebiskopen.

Etter en times seremoni reiste folk seg og sang Storbritannias nasjonalsang, som nå er «God Save The King». Teksten er blitt endret fra «God Save The Queen», nå som landet har en konge.

Det ble en storslått begravelse med hundretusener av mennesker til stede. Her marsjerer kongelige vakter. (ANDREW BOYERS/Reuters)

Hundretusener av mennesker fylte gatene i London, der kisten etter bisettelsesseremonien ble ført gjennom gatene i prosesjon fra Westminster Abbey forbi Buckingham Palace og til Wellington Arch. Bak prosesjonen fulgte dronningens barn – kong Charles, prinsesse Anne, prins Andrew og prins Edward – og to av barnebarna hennes, prins William og prins Harry. Deretter ble kisten overført til en begravelsesvogn, som fraktet den til Windsor, der dronningen skulle bli gravlagt senere på kvelden. Dronningen vil være gravlagt samme sted som sin mann, prins Philip, som døde i fjor.

Kong Charles på vei til Westminster Abbey sammen med prinsesse Anne, prins William og prins Harry. (JOHN SIBLEY/Reuters)

Kisten med dronning Elizabeth skulle plasseres i krypten i et mindre minnekapell som ble lagt til det gotiske kapellet i 1969. Der ligger også dronningens foreldre, kong George VI og dronning Elizabeth, begravet. Også urnen med asken av dronningens søster, prinsesse Margaret, står i den krypten. Ti tidligere monarker er gravlagt i St. Georgs kapell.

Dronning Elizabeths begravelse

Økt støtte til kong Charles

Kong Charles sier at han og kongefamilien er svært rørt og takknemlige, på en måte som ikke kan beskrives, for støtten de har fått av folket.

– I løpet av de siste ti dagene har min kone og jeg blitt så inderlig rørt av de mange kondolansene og støtten vi har fått i dette landet og fra hele verden, uttalte kong Charles i en uttalelse før begravelsen.

Kong Charles selv har de siste dagene fått et enormt oppsving på målingene om hvordan folk tror han vil gjøre det som konge, ifølge en ny måling fra YouGov som er foretatt etter at dronning Elizabeth døde. Ifølge målingen tror 63 prosent at han vil gjøre en god jobb, mens bare 15 prosent mener han vil gjøre en dårlig jobb. Resten vet ikke.

Det er omtrent dobbelt så mange som tror han vil gjøre en god jobb nå som i mai, da de som hadde en mening var delt i midten: I mai mente kun 32 prosent mente han ville gjøre en god jobb, og 32 prosent mente han ville gjøre en dårlig jobb.

Noe av det første kong Charles gjorde etter at dronning Elizabeth døde, var å holde en tale til folket dagen etter. Tre av fem briter så eller hørte talen, og 94 prosent av dem som fikk den med seg, mente det var en god tale. 73 prosent av de spurte synes kong Charles har vist godt lederskap de siste dagene, mens bare fem prosent mener han har gjort en dårlig jobb. Et par videoer som viser prins Charles i irritert lune kom ut for noen dager siden, men dette ser ikke ut til å ha slått ut veldig stort på målingene.

Det er imidlertid mange – 45 prosent – som tror kong Charles vil utøve oppgaven som monark annerledes enn dronning Elizabeth gjorde. 40 prosent tror han vil ha samme tilnærming til jobben som hans mor hadde.

35 prosent mener imidlertid at kong Charles bør tre av før han dør. Det er høyere enn antallet som i mai mente dronning Elizabeth burde tre av før hun døde (25 prosent).

– Gitt at prins Williams popularitet har vært betydelig høyere enn farens de siste årene, har mange bedt om at tronen hopper over et ledd ved dronningens død. Det øyeblikket har åpenbart kommet og gått, og Charles er nå konge. Men mange briter ser fortsatt ut til å mene at kronen bør gå over til Williams hode før heller enn senere, skriver YouGov.

Den siste i køen

Over hele landet ble det mandag holdt offentlige visninger av begravelsen i parker og i kinosaler, og det var på forhånd ventet at flere millioner ville følge gravferden på TV. Dagen har blitt erklært som offentlig fridag i Storbritannia, og hundretusener brukte derfor anledningen til å reise til London sentrum for å ta del i det historiske øyeblikket. Områdene som var avsatt til publikum langs gravferdsprosesjonen, var fylt opp i mange timer før seremonien begynte.

Sørgende mennesker hadde møtt opp for å ta et siste farvel med dronningen. (MAJA SMIEJKOWSKA/Reuters)

Det har vært unike dager i landet. De siste dagene har tusenvis av mennesker stått i køer på opp mot et halvt døgn for å se dronningens kiste.

Chrissy Heerey ble den aller siste personen som fikk se dronningens kiste i Westminster Hall mandag morgen. Hun rakk akkurat å se kisten kl. 6.30 mandag morgen, etter at det hadde vært mulig for publikum i fire og en halv dag.

– Det er et høydepunktene i livet mitt, og jeg føler meg veldig privilegert som fikk gjøre det, sa hun.

