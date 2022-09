Russiske turister får ikke lenger reise til Baltikum

Beslutningen ble tatt tidligere denne måneden, og mandag trådte innreiseforbudet i kraft i de baltiske landene.

– Det er uakseptabelt at folk som støtter krigen, kan reise fritt rundt i verden, sa Litauens innenriksminister Agne Bilotaite.

Også Polen skal stenge grensene for russere. De fire landene ble enige om å legge seg på en hardere linje etter at EU besluttet å gjøre det vanskeligere for russere å få visum.

Riktignok gjør de unntak for familiemedlemmer til EU-borgere, russiske dissidenter, diplomater, transportarbeidere og russere med permanent oppholdstillatelse.

Estland, Latvia, Litauen og Polen kan heller ikke nekte russere innreise hvis de kommer fra et annet Schengen-land.

Men landenes grenser til Russland vil i stor grad være stengt. Russere med visum til et annet Schengen-land vil ikke automatisk få unntak.

I etterkant av pandemien har antallet russere som reiser inn i Polen, vært mye lavere enn tidligere. Innreiseforbudet får dermed mindre konsekvenser enn det ville fått før verden ble rammet av covid-19.

