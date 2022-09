Historisk samling i London

USAs president Joe Biden og førstedame Jill er blant dem som har bekreftet deltakelsen i dronning Elizabeths begravelse mandag. Om lag 2.000 personer skal delta i seremonien i Westminster Abbey. Da blir det tett mellom celebritetene. Rundt 500 utenlandske ledere og overhoder er ventet å delta, ifølge BBC. Det blir en gedigen sikkerhetsoppgave for britiske myndigheter å håndtere, samtidig med at tusenvis av mennesker vil samles i sentrum av London for å få med seg den historiske begivenheten.

I flere dager har publikum hatt anledning til se kisten med dronning Elizabeth inne i Westminster Hall. Der skal kisten være fram til noen få timer før begravelsen mandag. (YUI MOK/AFP)

Fra Norge kommer kong Harald og dronning Sonja, fra Sverige kong Carl Gustaf og dronning Silvia, og fra Danmark dronning Margrethe og kronprins Frederik. I tillegg kommer medlemmer av kongefamiliene i blant annet Belgia, Nederland, Spania og Monaco. Spanias ekskong Juan Carlos, som abdiserte i unåde i 2014 og lever i eksil, har sagt at han kommer sammen med sin sønn, kong Felipe.

Møtte nesten alle

På grunn av begrensing i antall plasser vil Joe Biden og kona Jill ikke få følge av tidligere amerikanske presidenter. Dronningen, som var monark i 70 år, møtte alle amerikanske presidenter bortsett fra Lyndon B. Johnson – 13 totalt, skriver The Washington Post. Hun møtte Biden i fjor.

Japans keiser Naruhito og keiserinne Masako skal også delta, og det skal være svært sjelden keiseren reiser utenlands eller deltar i begravelser, både i Japan og andre land.

Fra Samveldet, som dronningen har vært overhode for gjennom hele sitt virke, kommer regjeringssjefene, blant annet Australias statsminister Anthony Albanese, New Zealands statsminister Jacinda Ardern og Canadas statsminister Justin Trudeau. Mange andre kommer også langveisfra: Blant annet Bangladesh’ statsminister Sheikh Hasina, Sri Lankas president Ranil Wickremesinghe og Indias president Droupadi Murmu, Sør-Koreas president Yoon Suk-Yeol og Brasils president Jair Bolsonaro, ifølge BBC. Blant de mer kontroversielle navnene er den saudiarabiske kronprinsen Mohammed bin Salman.

Det har vært et enormt presseoppbud i London siden dronningens dødsfall 8. september. Her ved Buckingham Palace. (Åsne Gullikstad)

Også Frankrikes president Emmanuel Macron, Tysklands president Frank-Walter Steinmeier, Irlands statsminister Micheal Martin, Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Italias president Sergio Mattarella er ventet.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg skal også delta i begravelsen. Det skal også Ursula von der Leyen, president i EU-kommisjonen.

Disse blir hjemme

Men ikke alle statsoverhoder og regjeringssjefer er invitert. Representanter for Syria, Venezuela og Afghanistan er ikke invitert – det er fordi Storbritannia ikke har fullstendige diplomatiske forbindelser med disse landene.

Nord-Korea og Nicaragua er blitt invitert til kun å sende ambassadører, ikke statsledere.

Det er ikke invitert noen fra Russland, Belarus (tidligere Hviterussland) og Myanmar, ifølge BBC. Storbritannia har trappet ned sine diplomatiske forbindelser med Myanmar betydelig etter militærkuppet i fjor. Diplomatiske forbindelser mellom Russland og Storbritannia har så godt som kollapset etter Russlands invasjon av Ukraina tidligere i år, og Belarus samarbeider med Russland.

Russlands president Vladimir Putin var uansett tidlig ute med å si at han ikke vurderte å komme. Men russiske myndigheter har kritisert beslutningen fra Storbritannia om ikke å invitere russiske ledere.

– Det britiske forsøket på å bruke en nasjonal tragedie, som har berørt millioner av mennesker over hele verden, til geopolitiske formål for å ta et oppgjør med vårt land, er dypt umoralsk, sa Maria Zakharova, talskvinne for det russiske utenriksdepartementet, tidligere denne uka.

– Det er blasfemisk mot Elizabeth IIs minne, sa hun i en uttalelse torsdag.

Kinas president Xi Jinping ble derimot invitert, noe som har vekket reaksjoner på hjemmebane i Storbritannia. Britiske politikere har skrevet til utenriksministeren og protestert mot invitasjonen, og mener det er ekstraordinært at «arkitektene bak folkemordet» på uighur-minoriteten er invitert. I skrivende stund var det uansett ikke ventet at Xi vil delta, men ifølge South China Morning Post er det ventet at visepresident Wang Qishan deltar.

Ble kronet der

Westminster Abbey er kirken for de store begivenheter i Storbritannia. Dronning Elizabeth og prins Philip giftet seg der i 1947, og dronningen ble kronet der i 1953. I tillegg til seremonien i Westminster Abbey midt i London skal 800 personer samles i St. Georges kapell på Windsor Castle utenfor London, som er en av monarkens hovedresidenser, melder NTB.

Bilder av dronning Elizabeth ble satt opp i Londons gater nesten umiddelbart etter dødsfallet. (Åsne Gullikstad)

Dette er planen for begravelsesseremonien mandag:

Dronning Elizabeths kiste fraktes fra Westminster Hall til Westminster Abbey klokken 11.44 norsk tid.

Seremonien starter klokken 12 norsk tid.

Kisten skal til slutt bringes til Windsor Castle og plasseres i St George’s Chapel. Der blir dronning Elizabeth stedt til hvile ved siden av sin mann, prins Philip.

