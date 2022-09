Biden: USA ville forsvart Taiwan mot kinesisk invasjon

Uttalelsen kommer i et intervju med CBS som ble sendt søndag. På spørsmål om hva Kinas president Xi Jinping bør vite om Bidens forpliktelser overfor Taiwan, sier Biden at USA står bak «ett Kina»-politikken, men at Taiwan tar egne avgjørelser om uavhengighet.

– Vi har ikke gjort noe. Vi oppfordrer dem ikke til å bli uavhengige. Vi gjør ikke det, det er deres valg, sier Biden.

– Men ville amerikanske styrker forsvart øya, spør programlederen.

– Ja, det ville de faktisk, om det var et uprovosert angrep, svarer Biden.

– Så, til forskjell fra Ukraina, og for å være helt tydelig: Amerikanske styrker, amerikanske menn og kvinner ville forsvart Taiwan mot en eventuell kinesisk invasjon?

– Ja, svarer Biden.

Siden 1949

Etter intervjuet sa Det hvite hus til kanalen at USAs Taiwan-politikk ikke har endret seg. Offisielt er amerikanerne tvetydige av strategiske hensyn i spørsmål om hvorvidt de vil forsvare Taiwan, men de er forpliktet ved lov til å hjelpe Taiwan med utstyr for å kunne forsvare seg selv. Derfor kunngjorde USAs utenriksdepartement i starten av september at de gir Taiwan en våpenpakke verdt 1,1 milliarder dollar.

Kina og Taiwan har vært atskilt siden 1949 da kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen og overtok makten på fastlandet. De beseirede nasjonalistene søkte tilflukt på øya Taiwan.

«Ett Kina»

USA anerkjente i 1979 øya som en del av «ett Kina», representert av regjeringen i Beijing.

Det samme gjør Norge og det store flertallet av verdens land, samt FN. Den siste tiden har flere amerikanske kongresspolitikere besøkt Taiwan, noe som har vekket harme i Kina.

