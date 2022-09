Bolsonaro lener seg på den mektige «biff, bibler og blykule»-alliansen

Da Bolsonaro vant presidentvalget i Brasil i 2018, skyldtes det ikke minst støtten fra alliansen av kristenkonservative grupper, kjent under navnet Biff, bibler og blykuler. Bolsonaro er fortsatt BBB-alliansens foretrukne kandidat. BBB består av konservative kristne, bønder og tilhengere av lov og orden.

Nyhetsbyrået AFP har snakket med støttespillere fra BBB-velgergruppene om valget 2. oktober. Og svarene er unisone etter Bolsonaros fire år ved makten: De vil fortsatt ha ham som president. Bolsonaro kjemper mot den venstreorienterte ekspresident Luiz Inacio Lula da Silva.

Støttes av militante

Tidligere Rio de Janeiro-politibetjent Elitusalem Gomes Freitas (42) sier hans beundring for Bolsonaro begynte for lenge siden, da Bolsonaro var kongressmedlem.

– Når betjenter ble drept under tjenesten, sendte Bolsonaro kondolanser. Det gjorde aldri noen andre politikere, fastslår Freitas.

– Men Bolsonaro dro i begravelsene og hyllet kollegene våre.

Freitas, en kraftig bygget mann som tilbrakte to tiår som politimann før han begynte i lokalpolitikken, stiller nå opp for å representere Rio i kongressen, slik Bolsonaro en gang gjorde.

På sosiale nettverk framstår Freitas med en tøff, militær stil. Han er ofte avbildet med Brasils flagg, en rifle over skulderen, ikledd en svart T-skjorte med navnet Bolsonaro med store, hvite bokstaver.

Han er for retten til å bære våpen, han er konservativ og en innbitt motstander av venstresiden.

– Bolsonaros seier for fire år siden skapte enorme forventninger blant konservative, sier han. Men, legger han til, problemer som hadde pågått i 30 år, kunne jo ikke bli løst på fire år.

Likevel elsker han Bolsonaros integritet. Han har lite til overs for Lula og hans Arbeiderparti (PT), som han nærer dyp mistillit til.

I likhet med Bolsonaro hevder han at ondsinnede makter planlegger en «hemmelig stemmetelling» for å stjele valget.

– Folk som anklager Bolsonaro for å planlegge et kupp, snur narrativet. De er selv de virkelige kuppmakerne, mener han.

Stoler på Gud og Bolsonaro

Den pensjonert mattelæreren og evangeliske kristne Mariza Russo Feres (68) sier at hun hver dag ber for Brasil og presidenten Gud vil velge. Hun frykter at Lula skal komme tilbake til makten.

– Jeg er redd for kommunismen, sier Russo Feres. Hun sitter på en benk i kirken der mannen hennes forkynner i det eksklusive Sao Paulo-området Pinheiros.

Hun ser på Bolsonaro som forsvareren av familieverdier, og Lula som en trussel mot dem.

– For eksempel er abort i strid med kristendommen, og vi er bekymret for at en kandidat på venstresiden vil påtvinge oss det, sier hun, og refererer til uttalelser der Lula har tatt til orde for abortrettigheter – uttalelser Lula siden trakk – etter sterke negative reaksjoner i et land som fortsatt er svært konservativt i verdispørsmål.

Feres frykter også at venstresiden skal innføre en «kjønnsideologi» i skolen.

Med bibelen i hånden kneler hun, og med lukkede øyne ber hun for landet.

– Bolsonaro er best

Bonden Carlos Alberto Moresco (47) sier han langt fra «idoliserer» Bolsonaro. Du finner ingen valgplakater for Bolsonaro på gården hans, Fazenda Onca.

– Men fakta taler for seg selv, sier han: Bolsonaro har vært den beste presidenten i nyere historie for Brasils landbruksindustri. Han har åpnet nye markeder i Asia og investert i infrastruktur som har bidratt til å øke eksporten.

– Bolsonaro har også vært veldig flink til å velge statsråder. Landbruksminister Tereza Cristina er en landbruksingeniør, sier Moresco, som selv dyrker mais og soyabønner.

Han er også svært begeistret for Bolsonaro-administrasjonens løfte om å gi eiendomsrett til over 350.000 bønder.

– Han har gitt verdighet til disse menneskene som tidligere så vidt klarte seg. I dag – med eiendomsrett til jordene sine - kan de ta opp lån og drive gårdsdrift med verdighet, sier han.

– Hvis noen er lojale mot mine verdier og prinsipper, er jeg lojal mot dem. Presidenten vår verdsetter både rike og fattige, det er derfor jeg mener at han fortjener fire år til, understreker han.

