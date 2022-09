WHO advarer om sykdomskrise etter flommen i Pakistan

Selv om vannstanden i de flomrammede områdene har sunket, så øker helseproblemene. Stillestående vanndammer fører til økt spredning av mygg som i sin tur sprer sykdommer som denguefeber, malaria og hudinfeksjoner, advarer Verdens helseorganisasjon (WHO).

Dessuten er vannet farlig å drikke og kan føre til utbrudd av vannbårne sykdommer som kolera.

– Jeg er dypt bekymret over muligheten for en ny katastrofe, en bølge av sykdommer og død som følger etter denne katastrofen som er direkte knytte til klimaendringer, sier generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus i WHO i en uttalelse lørdag.

Han sier videre at nærmere 2000 sykehus og helseklinikker er helt eller delvis ødelagt som følge av flommen og oppfordrer det internasjonale samfunnet til å fortsette å gi hjelp til landet.

Monsunregnet og de påfølgende oversvømmelsene har krevd over 1500 menneskeliv, deriblant over 500 barn. Flere enn 33 millioner mennesker er direkte berørt av flommen.

