USA opphever våpenembargo mot Kypros: – Veldig viktig beslutning

Talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet, Ned Price, sa i en uttalelse fredag at utenriksminister Antony Blinken har fastslått at Kypros oppfylte betingelsene for å tillate «eksport, reeksport og overføring av forsvarsartikler fra 2023».

Dermed vil våpenembargoen mot Kypros fullstendig opphøre fra og med neste år for første gang på 35 år.

– Dette er en veldig viktig beslutning som gjenspeiler det spirende strategiske forholdet mellom Kypros og USA, inkludert på sikkerhetsområdet, sa president Nikos Anastasiades i en uttalelse lørdag.

USA innførte våpenembargoen på hele Kypros i 1987 i håp om at det skulle oppmuntre til en gjenforening av den splittede øya. USA hevet forbudet mot å selge ikke-dødelige våpen til den gresk-kontrollerte delen av Kypros allerede i 2020 etter et vedtak i Kongressen.

Våpenkappløp

Tyrkia har derimot fordømt avgjørelsen, og har bedt USA om å revurdere den seneste beslutningen.

– Tyrkia fordømmer på det sterkeste avgjørelsen tatt av USA om å oppheve våpenembargoen mot den gresk-kypriotiske administrasjonen, heter det i en uttalelse fra det tyrkiske utenriksdepartementet lørdag, melder nyhetsbyrået Anadolu.

Tyrkia mener opphevelsen vil føre til en våpenkappløp på øya og true stabiliteten i Middelhavet.

Stillestående konflikt

Kritikere av embargoen mener på sin side at den har vært kontraproduktiv. De hevder embargoen har tvunget Kypros til å finne støtte fra andre land ettersom Tyrkia, som er Nato-medlem, har hatt stasjonerte styrker på Nord-Kypros siden 1974.

Kypros har vært delt siden et gresk kuppforsøk og en tyrkisk intervensjon i 1974. Bare Tyrkia anerkjenner Nord-Kypros som egen stat. Hele Kypros ble EU-medlem i 2004, men EUs lover gjelder bare i den sørlige, greske delen inntil en eventuell gjenforening.

Den siste runden med fredsmeklinger på øya, ledet av norske Espen Barth Eide (Ap), brøt sammen i 2017.

