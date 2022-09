Biden advarer Putin om atomvåpen: Ikke gjør det

– Ikke! Ikke! Ikke gjør det, sa Biden i et intervju i programmet «60 Minutes» på TV-kanalens CBS fredag kveld.

Biden svarte på et spørsmål fra intervjueren om muligheten for at Putin kan kommet til å ta i bruk kjemiske våpen eller taktiske atomvåpen i krigen mot Ukraina ettersom de russiske styrkene har hatt store tap i den ukrainske motoffensiven.

– Det vil være å endre krigens ansikt på en måte som ikke er gjort siden andre verdenskrig, sa Biden.

– De (Russland) vil bli en paria i verden i langt større grad enn de noensinne har vært, la Biden til.

Ukrainske styrker har gjenerobret en rekke områder de siste ukene, blant annet ved hjelp av store våpenleveranser fra Vesten.

