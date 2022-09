Århundrets begravelse forberedes i London – slik blir seremonien

Den storslåtte seremonien starter klokken 12 norsk tid i Westminster Abbey. Der vil om lag 2.000 inviterte gjester være til stede, alt fra statsminister Liz Truss og store deler av regjeringen og øvrig britisk offentlighet, til hundrevis av utenlandske gjester.

Kisten med dronning Elizabeth skal deretter bringes til Windsor Castle og plasseres i St. Georges kapell. Der skal dronningen stedes til hvile ved siden av sin mann, prins Philip, som døde i fjor.

Statsbegravelsen, den første i landet siden Winston Churchill døde i 1965, blir en av de største sikkerhets- og logistikkoperasjonene Storbritannia noen gang har gjennomført.

År med forberedelser

Britiske myndigheter er godt forberedt på å takle den storstilte begivenheten. Planen for dronningens begravelse er kalt London Bridge og har vært planlagt i mange, mange år.

Den nyutnevnte politisjefen i London, Mark Rowley, har beskrevet de kommende dagene som en enorm utfordring, men understreker samtidig at dette har politistyrken forberedt seg på i mange år.

Tusenvis av politifolk er mobilisert og er klare til å ta vare på sikkerheten til rundt flere hundre utenlandske ledere, deriblant USAs president Joe Biden.

Representanter fra kongehus rundt om i verden kommer selvsagt også, deriblant kong Harald og dronning Sonja, danskenes dronning Margrethe og det danske kronprinsparet. Fra Sverige kommer kong Carl Gustaf og dronning Silvia.

Etter begravelsesseremonien i Westminster Abbey skal kisten fraktes med bårebil til St. Georges kapell i Windsor Castle der 800 spesielt inviterte, blant dem tidligere og nåværende ansatte ved Buckingham Palace og Windsor Castle, deltar på en gudstjeneste.

[ Kong Charles og søsknene holdt æresvakt ved dronningens kiste ]

Mottakelser

Statsoverhoder fra en rekke land ankommer London allerede i helgen. Det blir trolig holdt en mottakelse for gjestene søndag kveld, og klokken 21 norsk tid skal det holdes ett minutts stillhet over hele landet.

Kong Charles III skal holde en mottakelse i Buckingham Palace for utenlandske ledere like før begravelsen.

Verdenslederne vil kunne signere kondolanseboken i Lancaster House umiddelbart etter seremonien.

De vil også kunne gi en muntlig hyllest til den avdøde dronningen på opptil tre minutter. Hyllesten vil bli tatt opp for mediene.

Folket utenfor Buckingham Palace fredag (Dagsavisen)

[ Folkehavet tar farvel med sin dronning ]

Dokøer og forsinkelser

I tillegg til verdens ledere og kongelige regner man med at opptil én million mennesker vil fylle Londons gater. Sikkerhetstiltakene er massive.

For å holde orden på dokøene til alle de bærbare toalettene som er utplassert langs Themsen, får de frammøte utdelt et armbånd.

Londons transportmyndigheter har advart pendlere om at det kommer til å bli «uunngåelige forsinkelser», og Londons puber forbereder seg på fullt rush.

– Vi vet med sikkerhet at det kommer til å bli veldig travelt, sier Mantas Butkus, som jobber på en pub i nærheten av Westminster.

[ 25 timers ventetid for å se dronning Elizabeths kiste – ber folk bli hjemme ]

Fulle hoteller

Gatene vil heller ikke være det eneste som blir overfylte: Alle hoteller rundt sentrum er allerede fullbooket – til tross for stive priser.

– Jeg har kommet for å ta del i den historiske begivenheten, jeg ønsker å være en del av det hele, sier 27 år gamle Alice Colley, som har møtt fram foran den kongelige residensen.

– Folk er selvsagt preget av tristhet, men også en følelse av begeistring. Folk vil bare være her, de er nysgjerrige, de vet at dette er noe helt spesielt, sier Colley.

[ Dette er arvefølgen etter dronning Elizabeth ]

Folket utenfor Buckungham Palace (Dagsavisen)

---

Fakta om Dronning Elizabeths begravelse

* Dronning Elizabeths kiste fraktes på en kanonlavett fra Westminster Hall til Westminster Abbey klokken 11.44 norsk tid mandag 19. september. Kong Charles og andre medlemmer av kongefamilien går bak kisten.

* Begravelsesseremonien i Westminster Abbey starter klokken 12 norsk tid.

* Om lag 2.000 mennesker skal overvære begravelsen inne i kirken. I tillegg til familien, hele den britiske regjeringen og et stort antall andre fra britisk offentlighet, kommer også flere hundre utenlandske statsledere, regjeringssjefer og andre offisielle representanter, deriblant kong Harald og dronning Sonja. Også Natos generalsekretær Jens Stoltenberg kommer.

* Seremonien i Westminster Abbey ender med en enkelt hornblåser som spiler «The Last Post» før det holdes to minutters stillhet over hele landet.

* Kisten fraktes deretter til Windsor Castle og St. Georgs kapell der det klokken 17 norsk tid holdes en kort gudstjeneste for kongefamilien og 800 inviterte gjester, deriblant tidligere og nåværende ansatte ved Buckingham Palace og Windsor Castle.

* Dronning Elizabeth skal til slutt stedes til hvile ved siden av sin ektemann gjennom 74 år, prins Philip. Han døde 9. april i fjor, 99 år gammel.

* Senere på kvelden blir det en privat gudstjeneste kun for kong Charles og resten av kongefamilien på Windsor Castle.

* Kisten med dronning Elizabeth skal plasseres i krypten i et mindre minnekapell som ble lagt til det gotiske kapellet i 1969. Der ligger også dronningens foreldre, kong George VI og dronning Elizabeth, begravet. Også urnen med asken av dronningens søster, prinsesse Margaret, står i den krypten.

* Ti tidligere monarker er gravlagt i St. Georgs kapell, blant dem Edward IV – som startet byggingen av kapellet i 1475 – Henry VIII og Charles I.

(Kilder: AFP, The Guardian, Politico, Sky News og BBC)

---