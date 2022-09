25 timers ventetid for å se dronning Elizabeths kiste – ber folk bli hjemme

Flere tusen mennesker har stått i kø gjennom natten for å ta et siste farvel med dronningen, som døde torsdag forrige uke.

Klokken 01.15 natt til lørdag nådde køen en ventetid på totalt 25 timer og strakte seg helt til Southwark Park i sørøstlige London, over 8 kilometer unna parlamentsbygningen der dronningens kiste ligger på paradeseng, melder Sky News.

For at de som står i kø ikke skal måtte forlate plassene sine for å gå på do, er det satt opp 500 toaletter langs veien. Rundt 1.000 politibetjenter og vakter jobber med å holde orden på køen.

Dronningen begraves mandag, og publikum kan si farvel til dronningen fram til klokken 7.30 mandag norsk tid.

