Zelenskyj får tale til FNs hovedforsamling via video

Av FNs 193 medlemsland stemte 101 for at Zelenskyj skal få tale via en forhåndsinnspilt tale som sendes på storskjerm. Sju land, deriblant Russland, stemte mot.

FNs hovedforsamling startet denne uken, men førstkommende tirsdag begynner den såkalte høynivådelen, der om lag 150 stats- og regjeringssjefer skal holde sine lands innlegg.

Verdensledere fikk holde sine innlegg via video i 2020 og 2021 som følge av koronapandemien, men i år har man gått tilbake til praksisen med at man må tale til hovedforsamlingen fra salen.

Men over 50 land, deriblant USA, Frankrike, Sør-Korea og Tyrkia, fremmet et forslag om at det måtte gjøres et unntak for Zelenskyj.

Ifølge den foreløpige tidsplanen skal Ukrainas innlegg holdes på ettermiddagen onsdag 21. september. FNs hovedforsamling pågår til 26. september.

