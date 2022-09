Putin: Ingen hast for å avslutte «den militære operasjonen» i Ukraina

– La oss se hvordan det utvikler seg og hvordan det ender, sa den russiske presidenten fredag, om at Ukraina har tatt tilbake okkuperte områder.

Han la til at Russland ikke har hastverk når det kommer til å nå målsettinger, og hevdet at kun frivillige russiske soldater deltar i operasjonen. Kritiske røster, blant annet organisasjonen Soldatmødrene, sier derimot at mange nærmest tvinges til å delta i krigen. De hevder også at de gutter og menn lokkes med stor pengesummer og lovnader om tomter og gode skoler til barna.

– Vår operasjon i Donbas i seg selv stanser ikke. Disse fortsetter i sakte tempo. Den russiske hæren okkuperer flere og flere nye områder, sa Putin.

Videre anklager han Ukraina for å forsøke å begå terrorangrep mot russisk sivil infrastruktur.

– Vi er ganske tilbakeholdne i vårt svar på dette foreløpig, men hvis situasjonen fortsetter å utvikle seg på denne måten, vil responsen bli mer alvorlig, sa Putin.

