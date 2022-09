Kong Charles og søsknene holdt æresvakt ved dronningens kiste

Dronning Elizabeths fire barn sto stille i fulle uniformer med bøyde hoder i 15 minutter mens folk defilerte forbi kisten.

The Vigil of the Princes er en tradisjon som oppsto ved kong George Vs død i 1936. Da sto hans fire sønner æresvakt ved farens kiste. Blandt dem var den serene kong Georg VI, dronning Elizabeths far.

Da dronningmoren døde i 2002, sto prins Charles, prins Andrew, prins Edward og David Armstrong-Jones, prinsesse Margarets sønn, æresvakt ved hennes kiste.

Lørdag skal dronning Elizabeths åtte barnebarn gjøre det samme.

Dronning Elizabeth ligger på paradeseng i Westminster Hall fram til begravelsen mandag.

[ Ett døgn lang kø for å se dronning Elizabeth – advarer mot kald natt ]