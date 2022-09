– Alle brudd på menneskerettighetene og mulige krigsforbrytelser må etterforskes. De ansvarlige må stilles for retten og holdes til ansvar, sier Huitfeldt i en uttalelse fredag.

Torsdag ble det kjent at levninger av over 440 mennesker var funnet i et massegravfelt i Izium øst i Ukraina etter at byen var frigjort fra russisk okkupasjon. Flere av likene bærer preg av å ha blitt torturert, ifølge ukrainsk påtalemyndighet.

[ Ukraina: Noen av likene i massegraven i Izium bærer preg av tortur ]