Årets Nobel-prisvinnere for unyttig forskning er klare – disse vant

Torsdag ble det kjent hvem som vinner årets Ig Nobel. Prisen utdeles hvert år til vitenskapsprosjekter som «får deg til og le, og så til å tenke etter». Navnet på prisen Ig Nobel er et ordspill på det engelske ordet «ignoble», som betyr uedel, og Alfred Nobels etternavn.

Prisen deles ut i de ti kategoriene medisin, medisinsk undervisning, biologi, anatomi, kjemi, ingeniørkunst, økonomi, fred, psykologi og fysikk.

En av vinnere er en gruppe forskere som har oppdaget at hjerteslagene til mennesker som er tiltrukket av hverandre, synkroniseres under en «blind date».

En annen har undersøkt hvorfor juridiske dokumenter er «unødvendig vanskelige å forstå» – selv for en jurist.

To brasilianske forskere har oppdaget at skorpioner får forstoppelse når de slipper kroppsdeler for å flykte fra rovdyr. Det igjen ødelegger enhver rimelig sjanse for et normalt sexliv hos edderkoppdyrene og til slutt dør de, ifølge studien.

Årets Ig Nobel-pris i kategorien sikkerhetsteknikk tildeles en svensk forsker som har laget en elgdukke for å se hvordan biler merkes etter å ha kjørt på en elg. Elgdukken er laget av flere tykke gummiplater og en ledningsslange. Testen går ut på at biler kjører inn i dukken med ulik hastighet for å se hvordan de påvirkes av sammenstøtet.

En annen forsker, Frank Fish, vant fysikkprisen for sin forskning på hvorfor andunger svømmer bak andemor på en rak linje.

