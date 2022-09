USA: Republikanere flyr migranter til demokratiske byer

Mange av de demokratisk styrte byene og lokalsamfunnene er såkalte «sanctuary cities» – byer der den politiske ledelsen instruerer politi og rettsvesen til ikke å straffeforfølge folk kun fordi de er illegale innvandrere.

Mange migranter som krysser grensa mellom Mexico og USA ulovlig, blir midlertidig beskyttet mot utvisning og deportering fordi føderale myndigheter frigir dem mens de søker om asyl, eller får såkalt humanitær prøveløslatelse. I republikanernes øyne er denne politikken altfor liberal.

I april begynte den republikanske høyborgen Texas å busse tusenvis av migranter til Washington D.C., New York og Chicago. Arizona fulgte etter i mai. Passasjerene må skrive under på at reisen er frivillig.

Onsdag trappet Floridas profilerte guvernør Ron DeSantis opp taktikken. To fly fylt med nyankomne innvandrere fløy fra Florida til Martha's Vineyard i Massachusetts – en øy som er kjent som ferieparadis for velstående amerikanske liberalere. Med 15.000 innbyggere er øya trolig langt mindre forberedt til å ta imot et stort antall migranter enn storbyer som New York.

DeSantis' kommunikasjonssjef Taryn Fenske sier åpent at grepet er for å «transportere illegale innvandrere til trygge byer». Floridas delstatsforsamling har satt av 12 millioner dollar – drøyt 120 millioner kroner – til å frakte illegale innvandrere til andre deler av USA.

– Delstater som Massachusetts, New York og California kan bedre ta vare på disse personene, som de har invitert inn i landet ved å gi insentiv til illegal innvandring gjennom å kalle seg 'sanctuary states' og støtte president Joe Bidens politikk med åpne grenser, sier Fenske.

