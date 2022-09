Svensk politi skjøt tre personer på seks timer

I 19-tiden ble en 45 år gammel mann skutt av politi vest i Stockholm. Han hadde opptrådt truende mot forbipasserende og angrepet én person. Denne personen ble ikke skadd. 45-åringen er nå mistenkt for brudd på knivloven, samt drapsforsøk. Skadeomfanget til mannen er uklart, men han er på sykehus.

Fire timer senere ble politiet kalt ut til en jevnaldrende mann i Bjuv i Skåne i forbindelse med en sak der dårlig psykisk helse var i bildet. Politiet oppfattet at mannen hadde et skytevåpen, og politiet avfyrte skudd. Mannen fikk alvorlige skader, men tilstanden er stabil. Han ble først mistenkt for vold mot tjenestemann, men det er nå mer uklart hva han skal etterforskes for.

I sentrum av Lidköping ble en mann i 25-årsalderen skutt klokka 1 natt til torsdag etter at han hadde oppført seg truende med kniv. Han er livstruende skadd, men tilstanden er stabil. Mannen mistenkes for grove trusler mot tjenestemann.

I 2021 skjøt det svenske politiet mot personer eller kjøretøy 21 ganger – det er mindre enn to ganger i måneden. To personer ble drept av skuddene.

Den svenske spesialenheten for politisaker etterforsker samtlige saker.

