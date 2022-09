Rekordmange unge vil ikke gifte seg

I en undersøkelse gjort av et statlig institutt i Japan, svarer over 17 prosent av mennene og 14 prosent av kvinnene i aldersgruppen 18 til 34 år at de ikke vil gifte seg. Siden instituttet startet med disse undersøkelsene, har tallene aldri vært høyere, skriver avisen The Guardian.

Til sammenligning var det på midten av 80-tallet bare litt over to prosent av mennene og litt over fire prosent av kvinnene som sa at de aldri ville gifte seg.

Innbyggertallet faller

Japan har i lang tid hatt lave fødselstall, og innbyggertallet har sunket jevnt og trutt de siste 13 årene. Ved årsskiftet hadde Japan 125,9 millioner innbyggere, som var 726.000 færre enn året før.

I 2021 ble det registrert 1,4 millioner dødsfall, men bare 810.000 fødsler i Japan.

At stadig flere japanere sier at de ikke vil gifte seg, blir sett på som et dårlig tegn når det er et politisk mål å få fødselsraten opp.

Eksperter har pekt på at noe av årsaken til denne trenden er at kvinner vil ha større frihet og ønsker å satse mer på egen karriere, mens mennene i landet er bekymret for jobbutsiktene og om de vil klare å forsørge en familie, skriver The Guardian.

Mener politikken må endres

Mange mener at myndighetene må sørge for at det blir lettere for kvinner å returnere til jobb etter at de har fått barn og at det også må bli kortere arbeidsdager.

Shigeki Matsuda, professor i sosiologi ved Chukyo-universitetet, uttaler til den japanske avisen Mainichi Shimbun at regjeringen har forsøkt å hjelpe dem som ønsker å gifte seg og få barn, men at den ikke har lyktes med tiltakene.

Siden det nå stadig blir flere som ikke vil gifte seg, tror han fødselsraten vil gå ytterligere ned og at regjeringen blir tvunget til å revidere sin politikk på dette området.

NTB skrev nylig at Japan nesten ikke har innvandring – og at det i kombinasjon med de lave fødselstallene – gjør at befolkningen eldes raskere enn i noe annet industriland. Millioner av hus står allerede tomme og forfaller i Japan, og mange områder er i ferd med å tømmes for folk.

