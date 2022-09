Kvinne pågrepet etter funn av barnelevninger i kofferter

Den 42 år gamle kvinnen antas å være de to barnas mor. Hun ble pågrepet i Sør-Korea på forespørsel fra New Zealand, opplyser politi i de to landene. Myndighetene i New Zealand jobber for å få henne utlevert.

– Politiet pågrep den mistenkte i en leilighet i Ulsan torsdag etter å ha fått tips om hvor hun befant seg og ved hjelp av overvåkingsvideo, heter det i en uttalelse fra KNPA, en gren av Sør-Koreas nasjonale politi.

– Den mistenkte anklages av New Zealand for å ha drept to av barna sine, da sju og ti år gamle, rundt 2018 i Auckland-området, heter det videre.

Det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap melder at kvinnen er født i Sør-Korea og statsborger i New Zealand.

Funnet av levningene skjedde etter at en intetanende familie kjøpte et stort parti med ting, blant dem koffertene, på en hittegodsauksjon i august i nærheten av Auckland, New Zealands største by.

Førstebetjent Tofilau Fa'amanuia Vaaelua i Auckland sier at etterforskningen er veldig utfordrende.

– Det at vi har noen i varetekt i utlandet på så kort tid, skyldes helt og holdent hjelpen fra de koreanske myndighetene og koordineringen fra Interpol-ansatte her i New Zealand, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen