Guvernør sendte busser med migranter til Kamala Harris’ hjem

Årsaken er at den republikanske guvernøren er sterkt uenig i Biden-administrasjonens innvandringspolitikk.

– Vi sender migranter til bakgården hennes for å be Biden-administrasjonen gjøre jobben sin og sikre grensen, skriver Abbott på Twitter.

Torsdag morgen lokal tid ble et 20-talls menn og kvinner observert ikke langt fra visepresidentens hjem. Med seg hadde de kun plastposer med noen få eiendeler som de hadde tatt med seg over grensen, ifølge AP. Migrantene ble senere fraktet til en nærliggende kirke.

Harris' kontor har ikke ønsket å kommentere saken.

Abbott har også tidligere sendt busser til byer styrt av demokratene for å understreke at for mange innvandrere krysser grensen. Forrige uke sendte han busser med rundt 75 migranter til Chicago.

Også Arizonas guvernør Doug Duce og Floridas guvernør Ron DeSantis har meldt seg på «trenden». Tanken om å sende innvandrere ble først lansert av president Donald Trump da han satt med makten.