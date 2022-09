EMD: IS-tilsluttede har ikke krav på å bli hentet av hjemland

Det ble slått fast i en dom der storkammeret behandlet et søksmål mot Frankrike om hjemhenting av to kvinner.

Domstolen slår fast at det verken i nasjonal rett eller folkerett er krav om at staten skal hente IS-tilsluttede hjem.

Norge var blant landene som intervenerte i saken, ifølge Rett24. Norges bidrag handlet blant annet om at henting av norske borgere fra Al-Hol-leiren er fundert på humanitære hensyn og ikke rettslige.

Trass i EMDs generelle konklusjon i saken ble Frankrike for ikke å ha hentet hjem to kvinner fra Syria. Retten fremholdt at leveforholdene i flyktningleiren regnes som uforenelige med gjeldende standard under internasjonal humanitær rett.

