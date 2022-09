USA etablerer fond for Afghanistan – men Taliban får ikke tilgang

Fondet skal ha hovedkontor i Genève, opplyser amerikanske tjenestemenn onsdag.

Det får oppgaver som vanligvis er ansvaret til et lands sentralbank, som å betjene gjeldsrestanser. Det skal også betale for import av energi, men kan ikke brukes til å betale for bistand og lønninger i offentlig sektor i Afghanistan.

Dermed får Taliban ikke anledning til å lønne afghanske helsearbeidere og lærere med pengene som det landets tidligere vestligstøttede regime hadde plassert i utlandet.

Etter at Taliban gjenerobret makten i Afghanistan i august i fjor, har USA holdt tilbake cirka 7 milliarder dollar i afghanske reserver. I februar besluttet president Joe Biden at halvparten av pengene skulle gå til et erstatningsfond for ofre etter 11. september-angrepet i USA i 2001. Resten skulle gå til et fond for Afghanistan.

Beslutningen har høstet skarp kritikk ikke bare i Afghanistan, men også internasjonalt.

– Uten tilgang til sine pengereserver i utlandet, kan ikke den afghanske sentralbanken utføre sine kritiske funksjoner. Uten en fungerende sentralbank, har den afghanske økonomien som ventet kollapset, skrev 71 økonomer og utviklingseksperter i et brev til Biden i august i år.

