«The Beach»-strand skal repareres 22 år etter filminnspillingen

22 år etter at Hollywood-filmen «The Beach», med Leonardo DiCaprio i hovedrollen, ble spilt inn ved Thailands idylliske strand Maya Bay, har høyesteretten beordret tjenestemenn til å fortsette arbeidet med å reparere stranden, skriver The Guardian.

Filmen fikk kritikk for påvirkningene innspillingen hadde på den en gang så uberørte sanden i bukten, som ligger på øya Ko Phi Phi Leh i det sørlige Thailand. Filmskaperne plantet tusenvis av kokosnøtt-trær for å gi stranden et mer «tropisk» preg, og ble anklaget for å forstyrre sanddynenes naturlige uttrykk.

Det amerikanske produksjonsstudioet 20th Century Fox insisterte imidlertid på at de forlot stranden akkurat slik de hadde funnet den, og at de hadde fjernet tonnevis med søppel.

THAILAND-FILM-DI CAPRIO 2 Leonardo DeCaprio på vei til innspilling på Maya Bay. (EMMANUEL DUNAND)

Offer for masseturisme

Allerede mot slutten av 1999 anla lokale myndigheter et sivilt søksmål mot thailandske myndigheter, 20th Century Fox og en thailandsk filmkoordinator, og søkte om 100 millioner baht i erstatning for miljøskade. Tirsdag denne uka opprettholdt høyesteretten i Bangkok en tidligere kjennelse fra en sivil domstol om at den kongelige skogsavdelingen var ansvarlig for rehabilitering av Maya Bay. I en endelig kjennelse beordret høyesterett avdelingen til å etablere et utvalg som skal lage en rehabiliteringsplan innen 30 dager.

Filmen satte Maya Bay på kartet og gjorde stranden til et offer for masseturisme. Den ble stengt i oktober 2018, for at den skulle komme seg etter at 6000 besøkende turister daglig hadde satt sine spor på stranden.

Hele Phi Phi-øygruppen ble tvunget inn i en hvileperiode da pandemien rammet og besøkstallene sank til nesten null, etter at Thailand innførte strenge reiseregler.

Maya Bay åpnet igjen for turister i begynnelsen av 2022, men besøkstallene er fortsatt begrenset for å forsøke å unngå mest mulig skader.

