Rapport: Barn og unge blir utsatt for grove overgrep på fluktruta over Balkan

Organisasjonen retter hard kritikk mot den europeiske asyl- og flyktningpolitikken, som den mener er grunnen til at mindreårige settes i livsfare etter at de er ankommet Europa.

– Denne politikken går hardt utover mennesker på flukt, spesielt barn. Det er ingen tvil om at det foregår helt klare menneskerettighetsbrudd på europeisk jord. Barn blir presset tilbake fra grensene i stedet for å få innfridd retten til å søke asyl, sier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna i en pressemelding.

Undersøkelsen, som ble publisert tirsdag, er gjort i Bosnia-Hercegovina og Serbia i samarbeid med Universitetet i Sarajevo. 48 barn og unge i alderen 13 til 19 år er blitt dybdeintervjuet, og av dem forteller alle at de er blitt utsatt for en eller annen form for vold på reisen, direkte eller indirekte.

I snitt hadde barna og ungdommene vært på flukt i fire år.

