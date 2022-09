Britisk politi får kritikk for pågripelse av anti-monarkister

Mandag ble en 22-årig kvinne siktet for ordensforstyrrelser etter at hun dagen før demonstrerte utenfor St. Giles-katedralen i Edinburgh i forbindelse med at Charles offisielt ble utropt til konge, skriver The Guardian. Hun hadde med seg en plakat der det sto «Fuck imperialism, abolish monarchy», ifølge øyenvitner.

I tillegg har politiet pågrepet to menn på henholdsvis 22 og 52 år i forbindelse med at kisten med dronning Elizabeth ble fraktet gjennom Edinburgh sentrum mandag ettermiddag.

Flere personer ble vitne til at en mann ble dratt ut av folkemengden, der noen tilsynelatende dyttet ham, etter at han ropte mot prosesjonen som fulgte kisten til St. Giles-katedralen.

I London skal advokaten og klimaaktivisten Paul Powlesland ha vært nær ved å bli pågrepet fordi han holdt et blankt ark opp på Parliament Square. I en melding på Twitter skriver han at en politibetjent hadde truet med å pågripe ham hvis han skrev «Not My King» på lappen.

