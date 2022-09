Børsras i USA – største nedgang på over to år

Det er den verste handelsdagen siden juni 2020, melder The Wall Street Journal.

Alle de tre viktigste indeksen på markedet i New York hadde sin dårligste dag hittil i år, skriver E24. Industriindeksen Dow Jones falt 3,94 prosent, mens den bredere S&P 500 endte dagen 4,33 prosent lavere.

Størst var fallet på den teknologidominerte Nasdaq-børsen, der hovedindeksen gikk ned hele 5,16 prosent.

Nedturen kommer etter at offisielle tall som ble lagt fram tirsdag formiddag, viste en prisvekst på 8,3 prosent fra august i fjor til samme måned i år. Det var lavere enn de to foregående månedene, men høyere enn ventet og langt over sentralbankens inflasjonsmål om å holde prisveksten på 2 prosent.

Dette er det siste inflasjonstallet før sentralbanken Federal Reserves rentemøte neste uke. Markedet forventer en såkalt trippeløkning, det vil si at styringsrenten settes opp 0,75 prosent